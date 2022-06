Nemanja Bjelica : « Parfois, j’oublie que je porte le maillot des Warriors »

Comme Otto Porter Jr, Nemanja Bjelica s’est parfaitement adapté au collectif des Warriors, et en saison régulière, il apportait sa polyvalence, son expérience et sa capacité à écarter le jeu en attaque. Mais en playoffs, c’est évidemment plus compliqué, même si Steve Kerr lui fait confiance sur quelques séquences. Comme dans le 4e quart-temps du Game 4.

Pour le Serbe, c’est l’occasion de comparer le très haut niveau en NBA avec le très haut niveau en Europe, et au niveau international.

« Vous savez, j’ai joué de grands matchs en club et en équipe nationale. Mais c’est un niveau différent » reconnaît-il. « Pour les joueurs de la « second unit », c’est plus dur mentalement parce que vous devez être prêt quand le coach fait appel à vous. C’est difficile de gagner quatre matchs et c’est une grande expérience pour moi. Mais c’est totalement différent sur le plan physique, tout comme la quantité de talent sur le terrain. Vous avez dix joueurs qui peuvent marquer à tout moment. Cette ligue est unique et surtout ces Finals, et c’est génial. »

« Chaque jour, je prends du plaisir, surtout que désormais c’est aux Warriors »

Habitué à beaucoup jouer en sélection ou en Europe, comment s’adapte-t-il à ce rôle de remplaçant du bout du banc ?

« Je ne change pas ma routine. Il faut être plus concentré parce qu’il nous reste deux matchs à gagner. Ils ont aussi deux autres matchs à gagner. Chaque détail, chaque possession est importante, donc vous devez être prêt, bien sûr physiquement, mais à ce stade, vous devez avoir une certaine force mentale, et juste être vous-même et jouer votre rôle. C’est tout. »

Prend-il tout de même du plaisir à entrer quelques minutes par-ci et par-là ?

« Bien sûr. Comme chaque jour, je prends du plaisir, surtout que désormais c’est aux Warriors. Quand je suis arrivé en NBA, les Warriors commençaient à créer cette identité. Ils avaient gagné leur premier titre. Parfois, j’oublie que je porte le maillot de cette équipe et que je suis dans le même vestiaire que ces gars. C’est énorme pour moi. »