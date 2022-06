Boston, le malaise du confort

Étonnante équipe de Boston. Capable de se remettre à l’endroit après un début de saison complètement ratée, d’aller remporter un Game 6 éliminatoire face aux champions en titre, à Milwaukee, ou un Game 7 à Miami, elle semble par contre en difficulté pour faire la différence à chaque fois qu’elle n’est pas dos au mur.

« On ne fait pas exprès de merder », assurait Jayson Tatum après le dernier quart-temps raté du Game 4. « Je vous le promets. On fait de notre mieux. Il y a évidemment certaines choses qu’on doit nettoyer. Des pertes de balle, du mouvement offensif. Est-ce qu’on aurait aimé gagner aujourd’hui et se retrouver à 3-1 ? Ça aurait été le scénario idéal. Mais ce sont les Finals. C’est l’art de la compétition, ils sont venus ici avec l’impression qu’ils devaient gagner. Ce n’était pas facile. Je pense que c’est ce qui fait la beauté de tout ça, que ça ne va pas être facile. Ça ne devrait pas l’être. Nous savons que les deux équipes veulent la même chose et nous devons aller le chercher. »

Dans le Game 4, c’est ainsi lorsque Boston semblait mettre la main sur le match, à +5 (91-86) à 7 minutes 32 de la fin, que l’attaque s’est enrayée et que les Celtics ont manqué d’air.

Boston incapable de se faciliter les choses

C’est un thème récurrent depuis la demi-finale de conférence pour Boston. Impressionnants dès qu’ils sont dos au mur, ou qu’ils doivent réagir à l’adversité, les joueurs d’Ime Udoka ont par contre beaucoup de mal dans la gestion de l’avantage. Ce que l’entraîneur confirmait après la dernière défaite de son équipe.

« Nous avons eu beaucoup d’opportunités, évidemment. Mais chaque fois que nous avons eu une avance de cinq ou six points, c’est comme si on avait pris les mauvaises décisions, qu’il s’agisse de tirs précipités dans le trafic ou de rester statique et de se regarder un peu. Je ne suis pas sûr qu’on ait trop essayé de jouer les matchups favorables. On a un peu lâché. Quand on a fait des actions sans ballon et qu’on a bougé, on a eu de très bonnes chances. »

Mais comme lors du Game 5 dans la série face aux Bucks, ou le Game 6 dans celle face au Heat, les Celtics ont encore gâché une occasion de plier une série, à domicile.

« La route aurait pu être plus facile » confirme Ime Udoka. « Mais on doit passer par le chemin le plus difficile. On a été mis à l’épreuve tout au long des séries face à Milwaukee ou Miami. On doit le faire à nouveau. »