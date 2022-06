Klay Thompson : « Il y a un an, je ne pouvais même pas encore courir… »

On ne peut pas le comparer à Draymond Green, mais Klay Thompson n’a toujours pas réalisé un grand match dans cette finale NBA. On attendait d’ailleurs une réaction de sa part en début de match, et il a commencé par des tirs ratés… Et puis, il est monté en température. Derrière de gros écrans, il a fait mouche. Ce n’est toujours pas le grand « Splash Brother » mais comme Jordan Poole, ses quelques fulgurances font du bien pour épauler Stephen Curry.

En fait, Thompson va garder le meilleur pour la fin, au moment même où on pensait que Boston allait craquer. Alors que certains spectateurs lui lançaient des « F… You Klay », le shooteur a retrouvé sa patte au meilleur moment. C’est lui qui égalise à 84-84, puis c’est lui qui fait passer son équipe devant (95-94).

« Dès qu’on a un peu d’espace, il faut se lâcher »

« Vous savez, j’ai eu quelques supers positions toute la soirée, et vous savez, en playoffs et surtout en finale, c’est difficile d’avoir de bonnes positions » réagit le grand revenant de la saison. « On sait que les équipes vont nous bloquer, alors dès qu’on a un peu d’espace, il faut se lâcher. Je suis dans cette ligue depuis trop longtemps pour douter de moi, surtout dans les moments les plus stressants. Il faut juste laisser les choses se faire, avoir confiance en ses mots, à son toucher, et heureusement, je l’ai fait quand ça comptait. »

C’est aussi en défense que Thompson a fait la différence en s’occupant de Jaylen Brown. L’arrière des Celtics a fait très mal en début de 4e quart-temps par son agressivité. Mais Thompson a su lui répondre, comme sur cette séquence ci-dessous, ou plus tard, quand il va l’obliger à perdre un ballon sur le bord de la touche.

« C’était juste une victoire au courage »

« On a simplement été très bon en défense. Et quand on fait ça, notre attaque est tellement bonne derrière. On a tellement de bons shooteurs qu’on finit toujours par trouver le filet » explique Thompson. « C’était juste une victoire au courage. On a pris une tonne de plaisir, croyez-le ou pas, et peu importe le dégoût des fans ou l’émotion qu’ils peuvent ressentir. Être sur le terrain, à ce stade de la compétition, je ne peux pas croire que je suis là. Surtout si l’on pense où j’en étais à cette époque l’année dernière : je ne pouvais même pas encore courir… et aujourd’hui, je suis ici en train de jouer une finale NBA. C’est génial. Je vais profiter de ces deux ou trois prochains matchs, peu importe ce que ça donne. »