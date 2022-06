Consultants TV et joueurs NBA, le nouvel équilibre de CJ McCollum et Draymond Green

« C’est bien. Ces Celtics finiront sans bague , tout comme toi. Respect ». Draymond Green n’a pas pu s’empêcher de lâcher une petite « punchline » lorsqu’il a croisé CJ McCollum après le Game 3, après que celui-ci lui a donné son pronostic : une victoire finale des Celtics.

L’intérieur est depuis revenu sur ce bref entretien rappelant qu’il n’y avait rien de personnel entre les deux joueurs. C’est juste sa nature, de chambrer à la moindre occasion.

« Avec CJ jeudi soir, j’apprécie ça parce que c’est quelque chose que les gens d’aujourd’hui et de cette époque ne font pas. Je suis un chambreur. Je vais toujours avoir quelque chose à rétorquer. Ça vient juste naturellement. C’est comme ça que je me suis fait. Je sors toujours quelque chose rapidement, mon esprit fonctionne comme ça », a-t-il déclaré avant de saluer le parcours de CJ McCollum. « CJ est incroyable. Je me souviens de sa troisième ou quatrième année dans la ligue. Il était déjà dans les médias quand on était en finale. Il fait ça depuis longtemps et c’est incroyable pour lui de le voir être récompensé avec ESPN. C’est super pour la ligue ».

Deux consultants en quête de « vérité »

Joueur majeur des Pelicans et président du syndicat des joueurs de la ligue, CJ McCollum est également diplômé en journalisme et il vient d’être enrôlé par ESPN pour couvrir les Finals. Et plus si affinités si tout se passe bien.

De son côté, Draymond Green s’est lui aussi investi dans la sphère médiatique comme consultant pour TNT aux côtés du Shaq et de Charles Barkley. Et il apprécie visiblement le professionnalisme et l’objectivité de son homologue, qui incarne la nouvelle vague à l’écran, au même titre que JJ Redick, jeune retraité des terrains.

« Il y a une différence entre être critique et être un « hater ». On voit beaucoup de situations où les anciens joueurs sont des haters », a-t-il ajouté. « Je pense que dans les médias, la vérité s’est perdue. Plus personne ne dit la vérité. Le plus important, quand je parle de ‘nouveaux médias’, c’est que les gars disent à nouveau la vérité, et c’est important pour le jeu (…). Vous voyez JJ Redick sur ESPN tous les jours, qui dit la vérité et tue les histoires bidons autour de ce jeu. Je n’ai pas du tout pris le commentaire de CJ personnellement. C’est juste lui qui chambre et moi qui lui répond, et on passe à autre chose. Il n’y a plus beaucoup d’honnêteté dans ce milieu. Et je pense que les joueurs qui ramènent ça, comme CJ, comme moi-même, comme JJ Redick, qui a pris sa retraite il y a deux mois, et Pat Beverley, c’est la vérité. J’adore ça ».