L’évolution de Jaylen Brown impressionne sans surprendre à Boston

Après deux matchs dans ces Finals 2022 (pour 20.5 points, 6.5 rebonds et 4.0 passes de moyenne), Jaylen Brown a déjà montré plusieurs visages contre les Warriors.

Dans le Game 1 (24 points, 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre), il a d’abord été le joueur le plus régulier des Celtics pendant trois quarts-temps, avant de prendre le jeu à son compte puis de guider les siens vers la victoire (10 points dans le dernier acte), en compagnie d’Al Horford, Derrick White et Marcus Smart.

Dans le Game 2 (17 points, 6 rebonds et 3 passes), il a ensuite été celui qui a idéalement lancé Boston dans la partie (13 points dès le premier acte), avant de complètement disparaître dans les trois derniers quart-temps, à partir du moment où il est sorti pour deux fautes lors des douze premières minutes. Laissant la vedette à Jayson Tatum, trop esseulé pour résister à l’armada de Golden State.

L’heure de la maturité a (enfin) sonné

Si l’irrégularité de Jaylen Brown peut donc encore lui faire défaut aujourd’hui, il est cependant évident qu’il a énormément progressé depuis sa première saison dans la ligue, il y a maintenant six ans, avec un statut de 3e choix de la Draft 2016. À une époque où, statistiquement, il ne tournait qu’à 6.6 points, 2.8 rebonds et 0.8 passe de moyenne (en 17 minutes), contre 23.6 points, 6.1 rebonds et 3.5 passes de moyenne (en 34 minutes).

« L’évolution de Jaylen est remarquable », livre ainsi Marcus Smart, présent dans le Massachusetts depuis 2014. « Dans l’équipe, on le voyait, on savait que ça allait arriver, mais ce n’était simplement qu’une question de temps. Au début de sa carrière, il jouait et courait comme un poulet sans tête, on en rigolait avec lui. Maintenant, il pense vraiment le jeu, il le laisse venir à lui et il le maîtrise, on peut tous le voir. »

Remplaçant lors de son année rookie, avant de s’imposer comme titulaire dès sa deuxième saison dans la ligue puis de retourner sur le banc lors de la troisième, Jaylen Brown est installé dans le cinq de départ des Celtics sans en sortir depuis l’exercice 2019/20. Entre temps, il est devenu All-Star (2021) et l’un des meilleurs arrières de NBA.

« La progression de Jaylen est immense », souligne de son côté Al Horford, qui a joué à Boston de 2016 à 2019, avant d’y revenir à l’été 2021. « Quand il est arrivé dans la ligue, tout le monde connaissait ses capacités, son potentiel et tout ce genre de choses. Mais il n’y a pas seulement son jeu : il y a aussi son sang-froid, sa maturité, son leadership, la façon dont il prend soin de lui et de son corps, le travail qu’il accomplit. Toutes ces choses ont payé pour lui. Et je ne savais pas si j’aurais pu dire une de ces choses quand il a débarqué ici. »

L’évolution d’un leader qui ne recule devant rien

Dans le jeu, en dépit de son statut évident de lieutenant de Jayson Tatum, l’importance de Jaylen Brown dans le succès des Celtics est incontestable. Mais en dehors des parquets, elle l’est tout autant, si l’on en croit les propos de Marcus Smart, le coeur et l’âme de cette équipe.

« Il nous pousse, surtout quand Jayson [Tatum] n’est pas lui-même parfois », ajoute ainsi le Défenseur de l’année 2022, au sujet du leadership du numéro 7 des C’s. « Ça arrive, les équipes se focalisent sur lui, mais [Jaylen] le sait et il comprend que c’est à son tour de prendre le relais quand ça se produit. Il a d’ailleurs été super à ce niveau cette saison. »

Une déclaration qui rejoint d’ailleurs celle d’Al Horford, plutôt fier de constater que Jaylen Brown se trouve au sommet de son art, à 25 ans.

« Il a toujours été un super gars, mais il ne comprenait juste pas comment être un professionnel », confie d’abord l’intérieur dominicain, concernant les débuts compliqués de son coéquipier. « Il avait des aptitudes, mais sa croissance au fil des années est vraiment impressionnante. D’autant qu’il continue de grandir et de s’améliorer. Il a compris comment jouer collectif et comment relever les défis, car il a été beaucoup mis au défi cette saison et il a répondu. C’est quelque chose que j’ai vu chez lui et c’est la chose dont je suis le plus fier : cette façon qu’il a de relever les défis, d’y répondre et d’être à la hauteur. »