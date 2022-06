Happy Birthday | Le jour où Allen Iverson a planté 43 points… en sortant du banc des Sixers

Grosse surprise au démarrage de ce Sixers – Nets en date du 1er mars 2002. Aux côtés des titulaires habituels (Eric Snow, Dikembe Mutombo, Derrick Coleman et Matt Harpring), on trouve le jeune Raja Bell. Ce dernier est titularisé en lieu et place du maître des lieux depuis des années, Allen Iverson. Celui-ci est bien en tenue mais va assister au début de la rencontre sur le banc.

L’explication ? L’arrière est sanctionné… pour être arrivé en retard à la séance de tirs du matin. Ne pas le voir dans le cinq majeur est un événement. À ce stade de sa carrière, « AI » n’a été « benché » qu’à deux reprises durant sa saison rookie. En 914 matches de saison régulière disputés, l’arrière ne sortira d’ailleurs du banc qu’à 13 reprises.

On rappelle que cette année-là, le lutin (1m78 sans chaussures) est en route pour un second titre de meilleur marqueur de la ligue avec plus de 31 points de moyenne. C’était déjà sa moyenne une saison plus tôt, quand il avait remporté le titre de MVP et mené les Sixers jusqu’en Finals.

Mais en cette année 2002, les Nets (52 victoires – 30 défaites), transfigurés par l’arrivée de Jason Kidd, sont en passe de prendre le pouvoir à l’Est tandis que les 76ers, finalistes face aux Lakers quelques mois plus tôt, peinent à faire basculer définitivement leur bilan dans le positif (43v – 39d). Quelques jours avant la rencontre, Allen Iverson assure pourtant que Philadelphie reste le meilleure équipe de la conférence…

« J’ai marqué des points pour le trophée du meilleur sixième homme ! »

La physionomie de cette rencontre de début mars lui donne raison. Les hommes de Larry Brown, rapidement expulsé pour deux fautes techniques puis secondé par son assistant Randy Ayers, rentrent en effet 17 de leurs 20 premiers shoots pour s’offrir 25 points d’avance dès le second quart-temps (39-14).

La superstar locale, qui doit patienter cinq minutes et 14 secondes sur son banc avant de rentrer, participe lui aussi à la fête. Il termine la première période avec 21 points inscrits dans les 19 minutes restantes. En fait, « The Answer » ne sortira plus du match pour marquer un total de 43 points (15/30 aux tirs dont 4/5 de loin) avec 5 rebonds et 5 passes et porter Philadelphie vers la victoire sur le leader de l’Est (110-102).

Son sentiment à la sortie de ce match peu commun pour lui ? « C’est différent, je n’y suis pas habitué. Tu enfreins une règle et tu dois payer pour ça, je l’accepte. J’imagine que j’ai marqué des points pour le trophée du meilleur sixième homme ! » Trophée remporté la saison précédente par son coéquipier Aaron McKie.

« Ce n’était pas un match pour envoyer un message mais cela a renforcé notre confiance car ils ont le meilleur bilan à l’Est et on pense avoir la meilleure équipe de la conférence. Je ne sais pas si on veut nous affronter au premier tour », lâche alors « AI ». Sa confiance se heurtera à la réalité dès le premier tour des playoffs que les 76ers perdront face aux Celtics de Paul Pierce et Antoine Walker. Les Nets, eux, iront jusqu’en finale NBA.