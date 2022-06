Pour Pat Riley, Tyler Herro va devoir gagner sa place de titulaire

Pat Riley a tenu sa conférence de presse annuelle, qui ponctue traditionnellement la saison du Heat et en fait le bilan. À 77 ans, le président de Miami n’a toujours aucune envie de retraite, expliquant aux journalistes « pouvoir toujours faire plus de pompes qu’eux ». Contrairement à Kyle Lowry, qu’il espère d’ailleurs en meilleure forme physique l’an prochain, il ne considère en tout cas pas que cette saison est une « année gâchée ».

Voit-il Tyler Herro titulaire la saison prochaine, comme ce dernier pense l’avoir mérité ? Pas forcément…

« Si vous voulez gagner un titre et être titulaire, vous devez vraiment être un « two-way player » (un joueur efficace en attaque comme en défense) de nos jours » a-t-il ainsi expliqué. « Je ne crois pas qu’il en soit à ce point, actuellement, en tant que joueur complet en permanence. »

En clair, Tyler Herro va devoir progresser en défense, et ne plus pouvoir y être ciblé, s’il veut être un titulaire indiscutable. « S’il veut être dans le cinq, qu’il vienne au training camp et qu’il y gagne sa place. »

Mais le 6e homme de l’année n’est pas le seul joueur du club que Pat Riley veut voir progresser. C’est aussi le cas pour Duncan Robinson, titulaire quasiment toute la saison puis poussé au bout du banc en playoffs. « Oui, Duncan peut progresser. Ce message lui a été délivré à de multiples reprises » continue Pat Riley. « Lors du premier match des playoffs, il a marqué 27 points. C’est un spécialiste, et on ne peut gagner sans eux dans cette ligue ».

Dernier joueur qui doit passer un cap aux yeux du patron : Bam Adebayo.

« On lui a demandé de faire beaucoup de choses alors qu’il était un jeune joueur, et il est devenu très efficace en faisant ces choses. La question de l’année, ça pourrait être : comment développer Bam pour qu’il soit plus régulier au niveau du tir chaque soir ? Je pense qu’il peut atteindre un autre niveau à son âge, désormais. »