Andre Iguodala ne comprend pas les critiques sur Stephen Curry et le trophée de MVP des Finals

Avec 31.5 points de moyenne après deux matches, Stephen Curry s’est imposé comme le favori pour le trophée de MVP des Finals, si jamais les Warriors l’emportent face à Boston.

Ce serait alors son premier trophée de ce genre et cela pourrait ainsi réparer une certaine anomalie. Le meilleur shooteur de l’histoire, triple champion NBA, meilleur marqueur de la ligue et double MVP de la saison régulière n’a jamais été élu meilleur joueur des Finals.

Si les victoires en 2017 et 2018 portent la marque de Kevin Durant, un autre géant du jeu, c’est surtout l’édition 2015 qui fait beaucoup parler depuis des années. Les votants avaient préféré Andre Iguodala devant LeBron James, puisque Stephen Curry n’avait reçu aucune voix malgré une série solide (26 points, 6.3 passes, 5.8 rebonds).

« Je pense que ces discussions ne rendent pas service au basket », répond Andre Iguodala en évoquant le sujet pour The Athletic. « Je n’ai jamais dit que ce n’était pas la bonne décision à prendre. Je pense que Curry aurait dû en gagner un, mais je ne dis pas non plus que les journalistes ont fait le mauvais choix. »

Si le meneur des Warriors est sacré MVP des Finals cette saison, ce débat n’aurait plus lieu d’être. Mais en attendant, les observateurs discutent de sa place dans l’histoire du jeu et certains estiment que sans ce trophée, Stephen Curry ne peut pas prétendre rejoindre les Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant ou encore LeBron James dans les plus hauts sommets.

« Ça me dérange qu’un joueur de son calibre continue de recevoir des critiques »

Pour son coéquipier, c’est une erreur de penser comme cela et c’est injuste pour Stephen Curry.

« Ça me dérange qu’un joueur de son calibre continue de recevoir des critiques », affirme l’ancien de Philadelphie et Denver. « Il n’y a aucune raison de faire ça. C’est rare pour de grands athlètes, qu’on a souvent tendance à aimer, mais maintenant, on est tellement proche d’eux, qu’on les critique. En football américain, n’importe qui peut devenir le MVP du Super Bowl, comme Desmond Howard et il était kick returner (le seul à ce poste à avoir été MVP, en 1997). Personne ne retire quoi que ce soit à Brett Favre (légende du foot américain, mais qui n’a jamais été MVP du Super Bowl). Je n’aime pas la façon d’attaquer Curry. Ceux qui font ça ne comprennent pas. C’est dur de jouer les Finals six fois, ce n’est pas normal même. Je ne dis pas cela pour le protéger. Il en mérite un, je ne sais pas lequel. Si c’est le mien alors d’accord. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne le mérite pas. »

Andre Iguodala défend donc son trophée. En 2015, face à un LeBron James dominant mais esseulé (Kevin Love blessé, Kyrie Irving forfait après le Game 1), et alors que les Cavaliers menaient 2-1, Steve Kerr avait adopté une nouvelle stratégie à partir du Game 4. Le coach avait titularisé Andre Iguodala pour régler deux problèmes.

Le premier, évident, en défense : tenter de ralentir LeBron James, qui tournait à plus de 40 points par match après trois rencontres. Un pari réussi car il parviendra à faire baisser le pourcentage et les points du « King ».

Le second en attaque : apporter plus de danger et de shoot extérieur. La défense des Cavaliers se concentrait en effet sur Stephen Curry, car Klay Thompson et Draymond Green étaient irréguliers, et Andrew Bogut inoffensif. Là aussi, c’est un succès. Andre Iguodala prend la place du pivot et compile 20.3 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions de moyenne dans les trois matches dans lesquels il est titulaire.

« Je trouve que c’était mérité », continue de penser Andre Iguodala. « J’ai profité au maximum de cette opportunité. Le schéma mis en place pour moi, c’était de battre James. Ça n’arrive pas beaucoup en Finals. Habituellement, c’est le favori qui gagne ce trophée de MVP des Finals. Je n’ai pas réussi à arrêter LeBron mais je lui ai rendu la vie difficile et je l’ai forcé à réfléchir à deux fois à chaque décision. C’est ma défense qui fut récompensée. C’était mérité car les gens ne voient pas l’aspect humain, les changements qui interviennent, les sacrifices que j’ai faits cette année-là pour sortir du banc. »