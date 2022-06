Ime Udoka et Masai Ujiri en colère suite au retrait des équipes nationales du Nigeria

En début d’année, la fédération nigériane de basket (NBBF) avait connu non pas une mais deux élections, séparées et concurrentes, pour élire son nouveau président. L’une avait été gagnée par Musa Kida, le président sortant, quand l’autre avait été remportée par Igoche Mark.

La NBBF s’est donc retrouvée avec deux présidents à sa tête. Une situation assez spéciale, qui a logiquement plongé l’institution dans une crise.

En mai, le gouvernement nigérian s’est mêlé de cette affaire et veut installer un comité intérimaire pour diriger la NBBF le temps de résoudre ce conflit. Mais il a surtout pris une décision simple et drastique : pendant deux ans, aucune équipe nationale ne participera aux compétitions internationales.

Le Nigeria ne pourra donc pas disputer la Coupe du monde 2023 (remplacé par le Mali) et ses chances de rejoindre Paris et les Jeux olympiques en 2024 sont nulles si la situation n’évolue pas dans les prochains mois.

Un véritable gâchis puisque l’équipe possède Mike Brown, l’assistant des Warriors, à sa tête, un effectif de qualité et venait de participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Un constat qui provoque la colère et la tristesse de deux acteurs de la NBA : Ime Udoka et Masai Ujiri.

« Les dirigeants de l’écosystème basket au Nigeria continuent de priver nos jeunes de leur présent et de leur avenir. Tout en déchirant l’ensemble de la communauté du basket », a écrit le président nigérian des Raptors dans une lettre, rapportée par ESPN. « Il y en a assez. Il est temps pour nous d’aller de l’avant. Nous avons besoin de repartir d’une page blanche. Pour cela, tous les dirigeants qui se sont accrochés aux rênes de la fédération nigériane au cours des dernières années doivent tous se retirer. »

De son coté, Ime Udoka a déclaré que c’était la « même chose » quand il était joueur. Le coach des Celtics, qui a porté les couleurs du Nigeria, a ainsi confié sa « déception » devant cette situation.