Mikal Bridges sait que le Game 7 face à Dallas va longtemps hanter Phoenix

Invité du podcast de JJ Redick, Mikal Bridges est revenu sur ce triste Game 7 de la part des Suns, largement battus par Dallas à domicile (90-123). Il a d’abord relativisé le prétendu avantage du terrain, pour lequel Phoenix s’est tout de même battu durant toute la saison régulière, mettant notamment en avant une sorte d’inversion de la pression et le rôle du public dans les moments difficiles, qui ont pour le coup été nombreux sur ce match.

Il a également mis en avant la forme des Mavs, ragaillardis par leur Game 6 et qui ont tout écrasé sur leur passage.

« Quand on est passé à 3-2 dans la série, on a tous eu le sentiment qu’on allait gagner à Dallas », a-t-il déclaré. « Lorsqu’ils ont remporté le Game 6, même si on avait l’avantage du terrain, un Game 7, tu le sais mieux que moi, tout est remis sur la table. Je ne pense pas que l’avantage du terrain importe autant que ça, parce qu’ils arrivent en confiance, en se disant qu’ils n’ont pas grand-chose à perdre et vont jouer à fond comme ils l’ont fait ».

Un revers qui va le hanter encore longtemps

Mikal Bridges a également concédé que ses coéquipiers ont peut-être sous-estimé cette équipe de Dallas qu’ils avaient pris l’habitude de battre en saison régulière. Cette année encore, ils avaient remporté leurs trois confrontations face aux Texans en saison régulière.

« On ne pensait pas que ça arriverait. Jamais. Surtout contre Dallas. Dallas est une bonne équipe, mais à part ces playoffs, je ne pense pas avoir déjà perdu contre eux. Les Suns n’avaient pas perdu contre eux depuis des années. À chaque fois qu’on les jouait, on se disait qu’on allait faire nos stats. Et ces salopards nous ont eus », a-t-il ajouté.

La pilule a d’autant plus de mal à passer que Mikal Bridges sait que cette déconvenue va lui être encore rabâchée pendant longtemps, et qu’il n’est pas prêt d’arrêter de ressasser ce que les Suns ont raté ce soir-là.

« Ça va revenir à chaque fois que quelqu’un parlera d’un Game 7, on sait qu’on va nous le rappeler. Je ne sais pas s’il s’agit d’une défaite record, mais si c’est le cas, alors on va vraiment le voir à chaque fois. De manière générale, on sait que ce dont tout le monde va se rappeler, c’est ce Game 7. Et quand on va se préparer pour la saison prochaine, tout ce qu’on va entendre, c’est : ‘Vous rappelez-vous ce qu’il s’est passé lors du Game 7 ?’. J’étais clairement embarrassé. Ça craint ».