Josh Richardson prêt à s’investir dans la reconstruction des Spurs

Alors qu’on leur promettait une saison sans intérêt, les Spurs ont été fidèles à eux-mêmes, affichant une identité agressive et déjouant les pronostics pour terminer aux portes des playoffs. Un jeune noyau dur a émergé autour de Dejounte Murray, qui a pris le costume de « go-to-guy » avec une saison exceptionnelle à la clé.

Arrivé en cours de saison de Boston, Josh Richardson a vu le positif dans sa nouvelle situation, avec une meilleure opportunité de s’exprimer dans le Texas, et d’accompagner la jeune garde des Spurs.

« Je suis en quelque sorte devenu un leader dans le vestiaire. J’ai eu l’impression de bien jouer, alors j’espère pouvoir poursuivre sur cette lancée la saison prochaine », a-t-il déclaré avant de se projeter. « C’est excitant de venir ici et d’aider ces jeunes gars à comprendre comment jouer, comment progresser ».

Free agent non protégé après une année de contrat à 12.1 millions de dollars, Josh Richardson met en tout cas tous les atouts de son côté à l’approche de l’été. L’arrière a déjà repris le chemin des parquets, avec l’intention de profiter de cette intersaison pour continuer à travailler.

« Je me contente de travailler. Je me remets en condition. C’est un processus sans fin. Je suis juste ici à travailler. Il me reste environ 140 jours avant le début de la prochaine saison, alors je dois tous les utiliser. »