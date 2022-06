Pour le père de Klay Thompson, son fils est du même moule que Kobe Bryant

Jamais bien loin de son fils Klay Thompson, notamment lorsque celui-ci participe aux Finals, Mychal Thompson se trouvait au Chase Center pour assister au début de la série entre Golden State et Boston. Et en amont de ce Game 1 remporté par les Celtics (120-108), l’ancien pivot des Blazers, des Lakers et des Spurs a notamment été invité à évoquer le jeu de l’actuel arrière des Warriors.

« Il me rappelle trois joueurs », livre d’abord le père, en réponse à une question sur les similitudes qui peuvent exister entre son fils et d’autres joueurs. « Parmi eux, il y en a un qui ne joue pas comme lui. Mais les deux autres, il joue en quelque sorte de la même manière et il s’agit de Reggie Miller et Ray Allen. »

Dans la famille Thompson, qui comprend l’un des quatre duos père/fils sacrés champions, Mychal est bien placé pour parler de Klay, qui a grandi auprès de lui et baigné dans l’univers du basket grâce à lui. Mais le numéro 11 de Golden State s’est aussi inspiré de quelqu’un d’autre, à en croire le double champion NBA (1987, 1988).

« Quand il était au lycée, il s’entraînait avec Kobe Bryant »

« Il possède la mentalité de Kobe Bryant », poursuivait-il, en référence au troisième joueur que lui rappelle son fils. « Comme j’étais un Laker, que j’étais autour de la franchise quand Kobe était un jeune joueur et que je travaillais pour les Lakers à partir de 2003, Klay a grandi autour de lui. »

Contrairement à Reggie Miller et Ray Allen, c’est peu dire que les façons de jouer de Klay Thompson et Kobe Bryant diffèrent. C’est donc sur le plan mental que le paternel voit des similitudes.

« Quand il était au lycée, il s’entraînait avec Kobe Bryant », raconte Mychal Thompson. « Vous savez à quel point c’est un avantage que de s’entraîner avec Chris Mullin ou Kobe Bryant ? Il n’avait pas à m’écouter. Je leur disais : ‘Allez parlez à Klay pour moi les gars’ et Kobe allait s’asseoir avec lui, pour parler de l’aspect mental du jeu, de dureté mentale et c’est un atout pour Klay. Il a vraiment pris les conseils de Kobe à coeur. »

Des conseils que Klay Thompson a sans doute dû utiliser à bon escient pendant sa convalescence, afin de revenir de ses deux ans et demi loin des parquets (presque) comme si de rien n’était…