Les Warriors ne sont pas sûrs d’être au complet

Alors que côté Boston, seul le genou de Robert Williams interroge, les Warriors ne savent pas encore s’ils seront au complet la nuit prochaine, pour l’ouverture de la finale NBA. Gary Payton II, Otto Porter Jr. et Andre Iguodala sont considérés par leur coach Steve Kerr comme « incertains » avant ce premier match.

Le trio d’absents a pleinement participé au dernier entraînement collectif et a même pris part au match, sans restriction, durant la séance. C’était la première fois qu’ils jouaient avec contact depuis leurs blessures respectives. « On verra comment ils se sentent demain (aujourd’hui). Mais c’est un bon signe que les trois aient pu jouer avec contact », s’est enthousiasmé leur coach.

On rappelle qu’Otto Porter Jr. a manqué les deux derniers matches de la série face aux Mavs en raison d’une gêne au pied. Interrogé sur son état de santé actuel, s’il se sentait à 100%, l’intéressé a répondu : « Je ne peux pas vraiment le quantifier mais je me sens bien. »

Absent depuis le tour précédent aux Grizzlies, et la grosse faute de Dillon Brooks qui a conduit à sa fracture du coude, Gary Payton II a déclaré avoir « encore quelques cases à cocher. Je n’y suis pas encore tout à fait. Mais j’ai hâte. Je progresse chaque jour, donc… […] » Il lui manque encore « quelques feux verts de certains. À part ça, je suis prêt à y aller. »

À l’infirmerie depuis encore plus longtemps, à savoir le premier tour face aux Nuggets, Andre Iguodala (nuque et genou) a simplement déclaré que son objectif était de « finir la saison sur deux pieds. Si j’y arrive, ce sera une saison réussie. Si on en revient à mes objectifs, ils sont similaires à ceux que j’avais lorsque j’ai signé pour la première fois avec l’équipe en 2013. C’était la même chose : nous ramener là où nous sommes censés être. »

« Ça a été une année intéressante sur le plan physique, a ajouté le vétéran. J’ai beaucoup utilisé mon cerveau et j’ai compris que l’on peut avoir un impact de bien des façons différentes et être prêt de toutes les façons demandées. S’il s’agit d’être sur le terrain, et j’espère que ce sera le cas, je dois juste être prêt et rester ouvert, en étant optimiste avec tout ce qui se passe avec mon corps. »