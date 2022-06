NCAA | Jalen Wilson prendra part à la défense du titre de Kansas

Alors que Christian Braun et Ochai Agbaji, officiellement inscrits à la Draft 2022, ne reviendront pas, Jalen Wilson sera lui de retour dans le cinq majeur de Kansas la saison prochaine.

L’ailier était inscrit à la Draft depuis plusieurs semaines, mais il n’avait pas engagé d’agent, laissant la porte ouverte à un retour qui ne faisait très franchement pas de doute.

BREAKING: Kansas forward Jalen Wilson will withdraw and return to KU for next season, source told @Stadium. Huge news for the defending champions. — Jeff Goodman (@GoodmanHoops) June 1, 2022

C’est une excellente nouvelle pour Bill Self, qui pourra à nouveau compter sur un élément clé de sa rotation tout au long de la saison dernière, couronnée d’un titre national. Titulaire à 27 reprises en 37 matches, Jalen Wilson s’est ainsi épanoui dans le rôle du second couteau, dans l’ombre d’Ochai Agbaji. Il avait bouclé sa saison « sophomore » avec des moyennes de 11.1 points et 7.4 rebonds en 29.4 minutes.

Pour sa saison « junior » sur le campus de Lawrence, ses responsabilités offensives vont augmenter. Il sera probablement le meilleur marqueur des Jayhawks, et un des favoris pour le titre de meilleur joueur de la saison en conférence Big 12. Surtout, il va former un duo alléchant avec l’excellent Kevin McCullar, arrivé de Texas Tech le mois dernier par le portail des transferts, et qui a officiellement retiré son nom de la Draft.

Sur le papier, Kansas a en tout cas un effectif capable d’atteindre une nouvelle fois le « Final Four ».