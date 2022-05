C’est un sacré rebondissement, à ce stade de l’intersaison. À un peu plus de trois semaines de la Draft 2022, Terquavion Smith se retire du processus pré-Draft et retourne en NCAA pour jouer sa saison « sophomore ». Classé 22e du Top 100 ESPN pour la promotion 2021, l’arrière avait inscrit son nom à la Draft en avril, après une très bonne saison « freshman » (16.3 points, 4.1 rebonds, 2.1 passes).

Alors qu’il maintenait son éligibilité universitaire, il était de plus en plus unanimement considéré comme un choix du premier tour, après un Draft Combine réussi où il avait épaté par son potentiel de scoreur.

Pas de quoi le convaincre de maintenir sa candidature, visiblement.

« La NBA peut attendre une année de plus »

« J’ai décidé de jouer pour NC State la saison prochaine, la première équipe à m’avoir offert une bourse » déclare-t-il sobrement à ESPN. Avant de justifier plus en détails sa décision. « Pour être honnête, l’argent n’a jamais été au centre de ma réflexion. Mon agent m’a expliqué que toutes les équipes de la seconde moitié du premier tour me voyaient comme un talent qui vaut une sélection au premier tour. C’était excitant d’entendre cela. Mais j’ai encore des choses à prouver. »

« Si tout se passe comme je l’espère, je n’aurais pas à repasser par la case Combine de la même manière. Tout le monde verra mes matches cette saison, et avec mon équipe nous allons faire en sorte que ce soit spécial. La NBA peut attendre une année de plus, car j’ai encore du boulot en ACC d’abord » conclut-il.

La décision de Terquavion Smith semble donc motivée par une volonté claire et affichée d’être un « lottery pick » en 2023. La question est donc désormais de savoir si sa cote l’an prochain sera plus élevée qu’elle ne l’est déjà à l’heure actuelle. C’est possible, mais il faudra pour cela signer une grosse campagne « sophomore ».

S’il n’y a aucune inquiétude sur le fait que sa production chiffrée sera meilleure que l’an passé, il devra surtout s’avérer plus efficace : il sort d’une saison « freshman » à 39.8% de réussite aux tirs…