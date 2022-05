Iggy, toujours les bons tuyaux

Qualifiés pour leurs sixièmes Finals en huit ans, les Warriors devraient normalement être renforcés par le retour d’un certain Andre Iguodala, pour cette alléchante série face aux Celtics.

Touché aux cervicales depuis maintenant un mois, « Iggy » n’a pu jouer que trois petites rencontres dans ces playoffs, pour 1.3 point, 2.3 rebonds et 2.3 passes de moyenne (en 14 minutes). Plus limité que jamais sur le terrain, le rôle de l’ailier de 38 ans s’est néanmoins renforcé en dehors des parquets.

Pendant ses différentes périodes de convalescence, qui lui ont valu de manquer un total de 64 matchs en saison régulière et en playoffs, Andre Iguodala était ainsi bien plus impliqué sur le banc, auprès de Steve Kerr.

Qu’il soit blessé ou non, son leadership n’a ainsi pas disparu.

« Cette saison, nous avons mis en place un excellent système de mentorat pour tous nos jeunes, avec nos vétérans qui ont tout connu [dans leur carrière] », explique le coach de Golden State. « Notamment Andre [Iguodala], qui a été incroyable cette année et qui continue de l’être, avec ses conseils. Il le fait d’une manière qui lui est propre, avec de l’humour, du sarcasme et des messages cachés. »

Une voix écoutée et respectée

Mentor des jeunes Jordan Poole, Jonathan Kuminga et Moses Moody, Andre Iguodala peut également se permettre de recadrer des vétérans établis comme Stephen Curry, Klay Thompson ou Draymond Green, avec son statut de joueur le plus expérimenté, écouté et respecté de l’effectif.

« Il est vraiment direct en tant que coach », souligne Kevon Looney, biberonné à la méthode Iguodala depuis ses débuts. « Il va vous dire la vérité, même si vous ne voulez pas l’entendre. J’ai beaucoup appris de lui sur le terrain. Il va s’assurer que vous compreniez bien les choses. Je trouve qu’il a fait de l’excellent boulot pour enseigner à nos joueurs l’importance des détails et des petites choses. C’est une présence importante dans le vestiaire. »

Des propos que ne peut évidemment que confirmer Jordan Poole.

« Il est extrêmement méticuleux, il aime attirer l’attention sur les détails et les petites choses. Il a beaucoup de connaissances et il est disposé à les partager, ce qui est vraiment cool. C’est aussi quelqu’un de très vrai, il ne nuance jamais rien. Pouvoir l’avoir dans notre camp, c’est quelque chose d’énorme. »

C’est donc une véritable épaule sur laquelle peuvent s’appuyer tous les Warriors, lorsqu’ils doivent faire face aux épreuves. « Il a un super flair pour savoir quand parler aux gens, quand les encourager ou quand leur crier dessus. C’est un excellent leader, pour tout le monde », appuie ainsi pour finir Kevon Looney.