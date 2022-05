C’est l’un des « gros transferts » de l’intersaison au niveau universitaire : l’arrière d’Iowa State, Tyrese Hunter, a finalement choisi de poursuivre sa carrière à Texas, plutôt qu’à Tennessee, Gonzaga, Louisville, Kansas et Purdue qui étaient aussi sur les rangs.

Milleur freshman de la conférence Big 12 la saison passée, avec 11 points, 5 passes, 3 rebonds et 2 interceptions de moyenne, il était simplement l’un des meilleurs joueurs disponibles inscrits au portail des transferts.

Solide tout au long de la saison (malgré un pourcentage douteux derrière l’arc, à 27% seulement), Tyrese Hunter s’était fait remarquer au tournoi final, avec une performance à 23 points et 5 interceptions pour faire tomber LSU au premier tour, avant de placer 13 points, 7 passes et 3 interceptions dans la défaite face à Miami au Sweet 16.

À Texas, Tyrese Hunter devrait faire équipe avec Marcus Carr, un autre joueur transféré (l’été passé en provenance du Minnesota). Il va surtout faire partie d’une classe de recrutement de très grande qualité pour les Longhorns qui récupèrent non seulement Hunter mais aussi Sir’Jabari Rice (transfert de New Mexico) et trois freshmen particulièrement attendus : Dillon Mitchell, Arterio Morris et Rowan Brumbaugh.

Pour la première saison sous la houlette de Chris Beard, Texas a réalisé une belle saison, à 22 victoires pour 12 défaites. Au vu de leur recrutement, les Longhorns peuvent désormais nourrir de plus grandes ambitions.