Le rêve de Nikola Jokic ? Devenir entraîneur de trot

La passion de Nikola Jokic pour les chevaux est connue de tous, et on se souvient que c’est dans son écurie, en Serbie, que la NBA et les Nuggets lui ont apporté son trophée de MVP. Cette passion s’est confirmée ce week-end puisque le pivot des Nuggets s’est rendu en Suède pour participer à une course !

Un grand gaillard de 2m13 assis sur son sulky, ça ne passe évidemment pas inaperçu. Surtout avec une casaque jaune. L’occasion pour Nikola Jokic de rappeler que sa reconversion sportive sera dans les courses hippiques. Contrairement à Tony Parker ou Antoine Griezmann, le Serbe ne veut pas uniquement acheter des chevaux et gérer une écurie, puisqu’il veut être entraîneur !

« Mon pays est, malheureusement, le pire d’Europe en matière de trot »

« Mon rêve est de retourner en Serbie et de devenir entraîneur de trot après ma carrière de basketteur » a déclaré Jokic à un journaliste de TV4. « Mon pays est, malheureusement, le pire d’Europe en matière de trot et il y a peut-être 150 chevaux de course et il est très compliqué de commencer à l’étranger. Mais c’est quand même très amusant. »

Il y a quelques années, Jokic avait révélé qu’il ne s’était mis sérieusement au basket qu’à l’âge de… 15 ans.

« J’ai toujours aimé le basket, mais quand j’étais gosse – jusqu’à 13 ou 14 ans, j’allais aux courses de chevaux » avait-il raconté après son élection dans le meilleur cinq rookie. « Je ne m’entraînais même pas beaucoup au basket. J’allais dans les écuries, pour être un garçon d’écurie. C’était ma vie. Je faisais des courses. Pas en professionnel, mais en amateur. J’ai même fini quatrième une fois. C’était une passion sympa. »