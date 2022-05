Contrairement à Frank Vogel, Darvin Ham va pouvoir choisir son staff aux Lakers

Même si ce n’est pas encore officiel, Darvin Ham sera bien le prochain coach des Lakers, l’assistant de Mike Budenholzer allant s’engager à Los Angeles via un contrat sur quatre saisons.

Le Los Angeles Times explique que la franchise californienne aurait souhaité un profil plus aguerri mais ses trois premiers choix (Nick Nurse, Quin Snyder et Doc Rivers) étaient sous contrat ailleurs et la franchise manquait de choix de Draft pour pouvoir casser leur bail. De plus, Quin Snyder n’était pas intéressé par le poste et les Sixers ont rapidement maintenu leur confiance à Doc Rivers après l’élimination au deuxième tour des playoffs.

Rapidement, après avoir également parlé à Mark Jackson, Charles Lee et Adrian Griffin, ce sont les profils de Darvin Ham, Terry Stotts et Kenny Atkinson qui ont donc été retenus par le club.

Et c’est donc le premier qui a décroché le poste, son profil d’ancien joueur (même modeste puisqu’il a bouclé sa carrière NBA avec 2.7 points et 2.3 rebonds de moyenne) plaisant beaucoup à Magic Johnson, tandis que son tempérament calme, posé et très franc a fait l’unanimité au cours des discussions avec les Lakers.

D’ailleurs, le Los Angeles Times explique que contrairement à Frank Vogel, qui avait été engagé un peu par défaut par des dirigeants qui ne lui ont jamais totalement fait confiance, Monty Williams ayant préféré s’occuper des Suns et Tyronn Lue n’ayant pas réussi à s’entendre sur la durée du contrat et la composition de son staff, Darvin Ham va disposer de beaucoup plus de latitude. À l’opposé de son prédécesseur, qui avait dû faire avec des assistants qui lui avaient été imposés (comme Jason Kidd), il va ainsi pouvoir choisir son équipe.

Une marque de confiance précieuse pour l’ancien assistant des Lakers, des Hawks et des Bucks, qui aura la lourde tâche de relancer Los Angeles, et en particulier Russell Westbrook, après une saison complètement ratée.