Pour Jaylen Brown, les Celtics vont devoir avoir la mémoire courte

« Nous allons devoir y aller et jouer, entrer sur le terrain et répondre présent. On est dos au mur, c’est le Game 7, le perdant rentre à la maison. Ce sera à nous d’y aller et de trouver un moyen de gagner ».

Jaylen Brown s’est présenté en conférence de presse d’après Game 6 partagé entre la frustration et l’espoir de voir encore son équipe arracher sa place en finale NBA. Parmi les motifs de confiance sur lequel il peut compter, il y a notamment la force de caractère de son groupe qui a connu la difficulté en début de saison régulière mais qui n’a jamais abandonné, pour finalement être récompensé en 2022.

« Conne je l’ai dit, nous avons résistants toute l’année, et c’est un test différent. Il est évident que perdre ce match sur notre parquet nous fait mal, mais on doit avoir la mémoire courte et repartir de l’avant. L’équipe d’en face a faim. Ils ont de l’expérience. Nous devons être prêts à y aller, oublier le dernier match ».

Il faudra également oublier que Boston vient de perdre son cinquième match consécutif pour atteindre les Finals. En 2012, le club menait 3-2 et avait ainsi deux balles de match face à Miami, qu’il avait gâchées. Pareil en 2018 face aux Cavaliers. Il n’y a plus LeBron James en face, mais Jimmy Butler va-t-il aussi sauver deux balles de match ?

S’inspirer du Game 6 gagné à Milwaukee

Pour Jaylen Brown, Boston va se retrouver dans la même configuration que lors du Game 6 remporté lors de la série précédente, dos au mur et dans une atmosphère hostile que les C’s avaient finalement réussi à gérer.

« Il faut juste respirer. Il faut se préparer, notamment mentalement, entrer dans le match sans se presser, mais en étant décontracté, avec l’esprit clair. Il ne faut pas se mettre une pression inutile et simplement être prêt à jouer au basket », a poursuivi « JB ». « Au bout du compte, c’est de ça dont il s’agit. On connaît la gravité du match qui est en jeu. Nous avons eu une grande opportunité, et nous avons l’avons laissée filer. Nous aurons une autre occasion dimanche. Je suis impatient de la saisir ».

Jaylen Brown a également souligné la prestation historique de Jimmy Butler, tout en promettant que son équipe fera un meilleur travail pour le contenir ce dimanche. Pour voir les finales, Boston devra élever son niveau de jeu sur tous les points, en gardant à l’esprit qu’ils ont déjà gagné à Miami dans cette série.

« Nous devons être meilleurs, c’est à ça que ça se résume. Ils ont réussi un match incroyable, ils ont mis des tirs de folie. À nous de sortir une grosse défense et de les forcer à mettre de gros tirs à nouveau », a-t-il conclu.