Ime Udoka déçu par les nombreuses pertes de balle de son équipe

Derrick White et Jayson Tatum ont dû beaucoup bosser pour obtenir le « switch » favorable. Après plusieurs écrans du second, posés pour le premier, l’ailier, enfin débarrassé de PJ Tucker, a pu récupérer le ballon pour attaquer Max Strus. Mais au moment d’engager son « spin move », PJ Tucker est revenu sur lui pour lui prendre le cuir.

Ce ballon perdu, à moins de deux minutes de la fin de ce Game 6, a coûté cher aux Celtics. D’autant que dans la continuité, le bulldog du Heat a obtenu un coup de sifflet, jugé généreux par les locaux, et offert cinq points d’avance à son équipe sur la ligne des lancers-francs.

« Ils l’ont acculé, comme toujours », remarque Ime Udoka en parlant de sa star. « Certaines des pertes de balle étaient dues au fait qu’ils le prenaient à deux. […] On savait qu’ils allaient s’en prendre à lui, il n’y a rien de nouveau à ce stade. C’est juste que notre exécution, du porteur de balle et du poseur d’écran, n’était pas aussi précise qu’elle aurait dû. »

En plus de ne pas avoir su se montrer « à la hauteur de l’intensité » de Jimmy Butler pour démarrer, le coach des Celtics regrette « qu’à chaque fois que (le Heat) était à portée de main, qu’on égalisait, on a perdu des ballons qui ont coûter cher dont ils ont profité pour marquer ».

Les visiteurs ont ainsi inscrit 23 points grâce aux 17 ballons perdus de leurs adversaires. Des données à relativiser pour Ime Udoka puisque Miami a perdu des ballons et été sanctionné dans de mêmes proportions.

Fautes d’attention dès le départ

Boston a toutefois connu une entame de match médiocre, avec notamment une passe ratée de Jayson Tatum vers Al Horford dès la première possession, un pied sur la ligne de Robert Williams après un rebond, ou encore une transmission téléphonée d’Al Horford facilement interceptée par Jimmy Butler…

« C’est un peu révélateur de la façon dont on a passé nos soirées dans cette série lorsqu’on ne prend pas soin de la balle », poursuit Ime Udoka. « Beaucoup de fautes d’inattention qui nous ont mis en retard. On est sortis d’un gouffre dès le début en revenant à 29-22 mais on ne jouait pas de notre mieux. Et tout au long du match, à chaque fois qu’ils étaient à portée de tir, on prenait une mauvaise décision. »

Son équipe a cette fâcheuse tendance à le faire depuis le début de cette série. Sur ces six manches, Miami (12 « turnovers » en moyenne) perd ainsi un peu moins de trois ballons de moins que les Celtics (14.8) par match.

« On doit faire attention, être solide avec le ballon », affiche Jayson Tatum, principal concerné par le phénomène dans cette série (7 ballons perdus cette nuit, 5.2 en moyenne). « Les pertes de balle non provoquées (par la défense adverse) font le plus mal. Évidemment, il y a les fautes offensives et ce genre de choses. Mais surtout au début du premier quart-temps, je crois qu’on a dû perdre six ballons. On ne veut pas démarrer un match ainsi. »