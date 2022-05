Après avoir repris l’avantage du terrain au Heat dans le Game 2, les Celtics ont-ils pensé avoir fait le plus dur dans la série ? Leur début de match pourrait le faire penser, et Ime Udoka a pesté sur les mauvaises habitudes retrouvées de son groupe, qui a beaucoup râlé contre les arbitres et a perdu énormément de ballons.

« Il faut revenir à ce qui nous a réussi tout au long des playoffs et pendant la deuxième moitié de la saison. Nous l’avons vu dans la série de Milwaukee, nous l’avons vu dans le premier et le deuxième match, la différence entre les 10 (9 en fait) pertes de balle du Game 2 et ce que cela peut nous apporter. »

Car cette nuit, Boston a offert beaucoup trop de munitions au Heat.

« Quand vous perdez la balle 24 fois (23) et que vous leur offrez 33 points sur ces situations, vous vous plongez dans un trou noir. Nous nous sommes battus pour revenir à un point puis nous avons fait des erreurs et perdu d’autres ballons. Mais on a plongé dans un trou aussi profond parce qu’on est allé dans les zones chargées, alors que nous savons comment ils défendent » détaille ainsi le technicien du Massachusetts. « Ils aident depuis le début des playoffs. Toutes les équipes font ça. Ils aident, on pénètre, on tente trop de pénétrer et on se met dans des situations difficiles au lieu de compter sur nos coéquipiers. Et c’est le résultat. »

Jaylen Brown trop agressif, Jayson Tatum trop passif

Ce sont d’abord Jaylen Brown et Jayson Tatum qui sont visés, le premier ayant perdu sept ballons et le second six. Jaylen Brown a ainsi parfois forcé pour attaquer Victor Oladipo, qui a bien résisté et l’a puni.

« J’ai fait un boulot merdique aujourd’hui pour m’occuper du ballon. Je dois être plus solide, les attaquer et rester agressif pour aller au panier, mais en restant plus solide. Ils (les arbitres) ont autorisé beaucoup de choses ce soir, surtout sur mes drives et mes pénétrations, où j’avais l’impression d’avoir deux mains sur moi en permanence. Je n’ai jamais les coups de sifflet sur le « handchecking ». Mais je ne cherche pas d’excuses. Nous devons être meilleurs. J’ai fait un travail merdique sur ce point et on doit faire mieux. »

L’arrière ne semblait d’ailleurs pas d’accord avec son coach sur le fait qu’il avait trop tenté de pénétrer.

« Qu’est-ce que vous croyez ? J’essaie d’être agressif, de créer quelque chose pour mon équipe. On était menés de 25 points. On jouait avec un manque de détermination. On avait besoin de jouer avec du coeur, de l’agressivité. J’ai essayé de faire ça en deuxième mi-temps, d’être agressif et de redonner de l’énergie à notre équipe. »

Avec ses 40 points à 14/20, Jaylen Brown a en effet porté son équipe en attaquant le cercle, expliquant qu’il avait pu « aller au panier à chaque fois qu’il l’avait voulu » lors de ce Game 3. Ce surplus d’agressivité s’est toutefois parfois retourné contre lui. Pour Jayson Tatum, ce fut l’inverse.

« De toute évidence, ils ont bien joué dès le début du match. Mais six pertes de balle et aucun panier en deuxième mi-temps, c’est inacceptable » reconnaissait l’ailier. « Honnêtement, je dois mieux jouer. J’ai l’impression d’avoir laissé les gars en plan ce soir. C’est ma faute, je le reconnais. C’était un match difficile. »