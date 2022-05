LaMelo Ball a identifié le gros point faible des Hornets

Interrogé dans le « Hornets Hive Cast » sur la saison écoulée, LaMelo Ball a eu le même discours que son ancien coach, James Borrego, ou que son coéquipier Miles Bridges : Charlotte n’a peut-être pas atteint les playoffs, mais a remporté dix matchs de saison régulière de plus par rapport à l’année précédente. Le sophomore a mis en avant cette « expérience d’apprentissage », assurant que si les Hornets poursuivent sur cette voie, l’avenir sera radieux.

Sur le plan personnel aussi, le meneur a réussi à confirmer en passant de « Rookie de l’année » à All-Star, un accomplissement qui le propulse parmi les superstars en puissance de la ligue. Au milieu de ces satisfactions, LaMelo Ball a tout de même eu du mal à digérer une chose cette saison : les matchs perdus en prolongation.

Charlotte en a disputé sept au total… et a perdu les sept ! De quoi forcément nourrir beaucoup de regrets.

« J’ai le sentiment qu’on aurait pu gagner plus de matchs, en prolongation notamment ou des matchs serrés qu’on a fini par perdre », a-t-il ainsi ressassé. « Ces matchs perdus en prolongation me tuent toujours. Je me dis que si on en avait gagné ne serait ce que la moitié, voire même tous… À quelle place aurions-nous terminé ? On n’aurait pas eu la même conversation ».

Avec sept succès de plus, les Hornets auraient en effet pu terminer devant les Raptors, aux portes du Top 4 de l’Est, ce qui aurait constitué un véritable exploit quand on prend en compte l’absence de Gordon Hayward sur la deuxième partie de saison. Au lieu de ça, Charlotte a encore buté en « play-in », sur le parquet d’Atlanta cette fois.

« Bien sûr (que c’est un point à améliorer), plus globalement juste de mieux finir nos matchs. Il y a aussi beaucoup de matchs que nous avons laissé filer en prolongation sur des petites choses qu’on doit mieux maîtriser ».

Voilà un autre point que le prochain coach des Hornets devra prendre en considération pour aider son équipe à franchir un nouveau cap. Car au-delà des sept matchs perdus en prolongation, Charlotte a également perdu six matchs par quatre points d’écart, ou moins. À l’arrivée, ça fait effectivement beaucoup…