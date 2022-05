Ivica Zubac ambitieux pour son retour en équipe nationale croate

Pour sa sixième saison dans la Ligue, Ivica Zubac a tourné à plus de 10 points, 8 rebonds et 1 contre de moyenne.

À 25 ans, le pivot croate des Clippers a tout simplement réalisé sa meilleure saison en carrière. La plus productive avec plus de 24 minutes de moyenne et un statut de titulaire à Los Angeles.

Pas de playoffs mais une belle saison

« J’ai fait mieux que la saison précédente. J’ai progressé dans plusieurs domaines », explique-t-il sur EuroHoops. « J’ai eu plus d’opportunités en attaque et j’en ai profité. On n’a pas réussi à faire les playoffs en fin de compte mais en prenant en compte toutes les blessures dont celles de Paul George et Kawhi Leonard pendant la saison, on a réussi une bonne saison régulière. On s’est battu et on finit avec un bilan positif. »

Eliminés lors du « play-in », avec une première défaite face à Minnesota, puis une seconde face à La Nouvelle-Orléans, les Clippers ont manqué les playoffs pour la première fois depuis 2019.

Plombée par les blessures, l’équipe californienne compte bien repartir de l’avant la saison prochaine. Avec Ivica Zubac a priori. En fait, les Clippers ont jusqu’au 29 juin prochain, soit trois jours encore, pour exercer l’option de 7.5 millions de dollars afin de prolonger leur pivot croate jusqu’en 2023.

« C’est bon. J’espère que ça va continuer comme ça. Chaque année, je gagne des minutes donc j’espère que j’en aurais encore plus la saison prochaine. Le coach me fait confiance, mes coéquipiers me font confiance, je prends beaucoup de plaisir [chez les Clippers]. Je veux rester et je pense qu’ils veulent me garder. Je pense qu’ils vont prendre cette option. J’aime beaucoup Los Angeles et j’aime les Clippers, c’est comme une famille pour moi. J’espère que tout va se mettre en place. »

Une fois que sa situation contractuelle sera réglée, Ivica Zubac pourra alors se concentrer sur son prochain objectif : l’EuroBasket, en septembre prochain.

L’Euro avec la Croatie

Vice-champion du monde des moins de 19 ans en 2015 en Grèce, le pivot n’a plus joué sous le maillot de l’équipe nationale depuis les qualifications au mondial 2019. Mais, cet été, il compte bien retrouver ses compatriotes pour défendre l’honneur de la Croatie.

« On a une bonne chance de faire quelque chose à l’Euro cet été. On a beaucoup de bons joueurs et je pense que c’est l’année où on va enfin tous se retrouver. On peut faire un bon résultat. Je suis partant, je serai là et j’espère que tout le monde fera de même. On aura une chance d’aller enfin gagner une médaille. »

Privée de breloque depuis 1995, et la troisième place de l’équipe emmenée par le duo Toni Kukoc – Dino Radja à l’Euro en Grèce, la Croatie a pourtant produit d’autres joueurs de grand talent depuis (de Gordan Giricek, Zan Tabak et Zoran Planinic jusqu’à Bojan Bogdanovic) mais elle n’a jamais réussi à remonter sur un podium en compétition internationale. Une série noire à laquelle Ivica Zubac veut mettre fin.

« Je regardais les matchs quand j’étais plus jeune et c’était toujours difficile à vivre de ne pas pouvoir obtenir de médaille. Ça va être ma première grosse compétition avec la sélection nationale et on va avoir une belle équipe. Je ferai tout mon possible, et tous les gars de l’équipe, feront de leur mieux pour enfin aller chercher cette médaille. »

Avec un effectif qui pourrait compter Ivica Zubac donc, mais aussi Bojan Bogdanovic (Utah), Mario Hezonja (Kazan) voire Luka Samanic (Westchester) ou encore Ante Zizic (Tel Aviv) entre autres, la Croatie pourrait faire quelques dégâts. Mais ça, c’est sur le papier…