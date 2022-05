Le Heat encourage ses fans à faire pression sur les sénateurs pour changer la loi sur les armes à feu

Après le cri du coeur de Steve Kerr suite à la nouvelle fusillade, qui a fait 21 morts dont 19 enfants dans une école élémentaire du Texas, c’est le Heat qui tente de faire bouger les lignes sur le sujet.

Michael Baiamonte, le speaker de la franchise, a ainsi d’abord demandé un moment de silence pour les victimes en amont du Game 5 de finale de conférence entre Miami et Boston.

« L’organisation du Heat, les Boston Celtics et la famille NBA pleurent ceux qui ont perdu la vie dans la fusillade insensée qui a eu lieu hier à l’école primaire Robb à Uvalde, au Texas », a-t-il déclaré. « Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs amis, ainsi qu’à toute l’école primaire Robb et à la communauté d’Uvalde. »

Mais après 12 secondes, Michael Baiamonte est allé plus loin, alors que s’affichait le numéro de téléphone de permanence des sénateurs républicains de l’Etat, Rick Scott and Marco Rubio, sans les nommer.

« Le Heat vous invite à contacter les sénateurs de votre État au 202-224-3121 pour laisser un message demandant leur soutien à des lois sensées sur les armes à feu », a-t-il déclaré sous les applaudissements, alors que le numéro de téléphone s’affichait sur l’écran géant de la salle. « Vous pouvez également changer les choses dans les urnes. Visitez heat.com/vote pour vous inscrire et faire entendre votre voix cet automne. »