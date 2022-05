Marcus Smart meneur à plein temps, le déclic des Celtics

Rajon Rondo, Isaiah Thomas, Kyrie Irving et Kemba Walker. Depuis son arrivée en NBA courant 2014, Marcus Smart s’est constamment trouvé dans l’ombre d’un meneur All-Star à Boston. Puis Ime Udoka a été nommé coach et il a directement décidé de donner les clés du collectif celte à son joueur de 28 ans.

Une décision qui a mis le meneur, considéré depuis longtemps comme l’âme de ces Celtics, au cœur du système de Boston. De quoi lui permettre d’évoluer à son « poste naturel », dixit Vonzell Thomas, l’un de ses anciens coachs.

« Je pense que tout le monde dans cette organisation, et même dans le monde, a pu voir ce dont j’étais capable au poste de meneur », réagissait récemment le principal intéressé, après un match à 24 points, 9 rebonds, 12 passes et 3 interceptions face au Heat, en finale de conférence.

Ime Udoka lui voue une confiance aveugle

Quand Marcus Smart a été drafté par Boston avec le 6e choix de la Draft 2014, l’ex-président des C’s, Danny Ainge, souhaitait qu’il évolue la plupart du temps sans ballon, car il ne pouvait pas briller comme d’autres joueurs en un-contre-un. Et, ce, alors qu’il avait pourtant l’habitude de porter la balle, au lycée puis à l’université.

Généralement utilisé en tant qu’arrière, Marcus Smart a donc appris à ronger son frein, en attendant qu’un technicien lui donne enfin sa confiance au poste 1. Il a dû attendre sa 8e saison en NBA.

« Je ne suis pas le genre de coach qui veut appeler les systèmes à chaque fois, donc je le laisse faire, car il prend souvent la bonne décision », avouait il y a peu l’ancien disciple de Gregg Popovich, concernant la prise de décision de son leader naturel.

Très vite, Ime Udoka a ainsi placé Marcus Smart au centre de son schéma tactique, de chaque côté du terrain. Solide physiquement et de bonne taille (1m90) pour un meneur, il peut ainsi beaucoup « switcher » et n’a pas à être « caché », contrairement à Isaiah Thomas, Kyrie Irving ou encore Kemba Walker, souvent ciblés. Il est ainsi parfait pour le système défensif basé sur de multiples changements défensifs qu’Ime Udoka a mis en place.

Rapide, physique, intelligent, altruiste et polyvalent, Marcus Smart est ainsi devenu le « défenseur de l’année », en étant la tête du serpent d’une défense sans point faible trop évident.

« En jouant avec [Marcus Smart] à la mène, Jaylen [Brown] à l’arrière et Jayson [Tatum] à l’aile, nous sommes grands et imposants sur ces trois postes », confiait le président des C’s, Brad Stevens, après l’annonce du vainqueur du DPOY 2022. « Marcus peut utiliser certains de ses points forts dans cette configuration, il peut toujours ‘switcher’ et défendre sur tout le monde, c’est vraiment bien de l’avoir comme fer de lance de notre défense. »

Un éternel mésestimé enfin reconnu à sa juste valeur

En attaque aussi, c’est après son retour de blessure, fin janvier, et le replacement sur le banc définitif de Dennis Schröder, que les Celtics ont trouvé leur rythme de croisière. Avec le seul Marcus Smart aux manettes, Jayson Tatum et Jaylen Brown n’avaient plus à se soucier de savoir si le ballon allait leur arriver sur les possessions, et dans une sorte de cercle vertueux, ils ont donc été plus enclins à le faire tourner en retour.

« En tant que meneur, j’enlève beaucoup de pression à mes coéquipiers et ils n’ont pas à beaucoup forcer les choses, donc ils peuvent rester eux-mêmes », expliquait ainsi récemment l’ancien d’Oklahoma State.

Absents des Finals depuis 2010, les Celtics ne sont plus qu’à deux petites victoires de retrouver ce stade de la compétition. Et ce serait une récompense aussi juste que formidable pour Marcus Smart, l’éternel mésestimé, que de ramener les C’s au sommet, pile au moment où il a (enfin) été reconnu à sa juste valeur.