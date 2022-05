Draft 2022 | Une promesse du Thunder pour Caleb Houstan ?

Sam Presti déjà dans ses œuvres pour préparer la Draft ? C’est bien possible, à en croire The Athletic, qui rapporte que le Thunder a peut-être promis une sélection au premier tour, avec son 30e choix, à Caleb Houstan.

La raison de penser cela ? Le choix du natif de Mississauga, au Canada, de quitter le Combine, qui se tenait du 16 au 22 mai, très tôt dans la semaine.

« Ce 30e choix était au centre des discutions et des spéculations. Caleb Houstan était absent du Combine cette semaine, et beaucoup de personnes au sein de la ligue justifient ce choix par une promesse reçue. Les soupçons se sont très vite portés sur le Thunder, étant donné leur surplus de choix, et leur habitude de faire leur sélection dès le mois d’avril » rapporte ainsi l’ancien dirigeant des Grizzlies dans The Athletic.

L’ailier de Michigan, qui s’était déclaré à la Draft 2022 tout en conservant son éligibilité NCAA, s’est en effet retiré du Draft Combine en début de semaine dernière, alors même qu’il avait beaucoup de choses à prouver.

Car le Canadien, considéré comme un potentiel « lottery pick » avant l’exercice 2021/22, a signé une saison « freshman » décevante, avec des moyennes faiblardes de 10.1 points à 38.4% aux tirs, 4 rebonds et 1.4 passes par match. Au point d’être à peine considéré comme un potentiel choix au second tour à l’issue de la saison !

De ce fait, il semblait donc logique qu’il prenne part aux différents exercices du Draft Combine, soit pour prouver sa valeur aux yeux des décisionnaires NBA présents, soit pour récolter des informations utiles sur ses axes de progression, dans l’hypothèse d’un retour à Michigan pour sa saison « sophomore ».