L’agressivité retrouvée de Derrick White

Absent du Game 2 à Miami pour assister à un heureux événement, Derrick White avait encore la tête dans les étoiles au cours d’un Game 3 compliqué dans lequel il n’a eu que peu d’impact.

Il s’est bien repris en revanche cette nuit dans la victoire sans appel des Celtics sur le Heat de Miami en livrant un gros match à 13 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre, sans doute l’une de ses meilleures prestations sur ces playoffs.

Super papa

C’est surtout au début de la rencontre qu’il s’est distingué puisqu’il a inscrit les 7 premiers points de son équipe qui a ainsi surfé sur sa bonne entame avec un 16-1 d’entrée. « Son énergie au début du match, ça a donné le ton pour nous », a reconnu Robert Williams III après la rencontre.

Au matin de ce Game 4 déjà décisif pour les Celtics, Derrick White avait concédé avoir manqué d’agressivité depuis un match et demi. Il avait aussi promis qu’il réagirait et a lié la parole aux actes.

« Comme je l’ai dit avant le match, même si j’allais échouer, j’allais le faire en étant agressif et en revenant à la façon dont je joue. J’ai bien commencé et j’ai essayé de rester comme ça pendant 48 minutes », a-t-il déclaré.

L’arrière a compensé sa maladresse au tir (4/14, à 1/8 à 3-points) par une grosse activité, en retrouvant son jeu et ses forces. Serait-ce l’effet de l’arrivée de son fils, Hendrix James White ?

« J’espère bien ! Ça a été une bénédiction pour ma famille et moi. J’ai trop hâte de rentrer à la maison et de le voir, simplement le porter, le regarder. J’ai hâte de voir comment il va grandir ».

S’adapter, encore

Sa sortie remarquée en l’absence de Marcus Smart lui a donné l’occasion de rappeler que son adaptation ne s’est pas faite d’un claquement de doigts, et que son arrivée en cours de saison explique peut-être en partie son irrégularité. Cette nuit encore, il a du s’adapter en intégrant le cinq majeur. Et ça a payé.

« On te jette un peu dans le bain en plein milieu de la saison, pas de training camp, pas de repères », a-t-il rappelé. « J’ai en quelque sorte appris à la volée, en essayant de ne marcher sur les pieds de personne. Parfois, ça vous fait reculer personnellement. De temps en temps, je me suis mis en retrait. Mais l’équipe a été super en me disant simplement d’être moi-même. Marcus Smart et Robert Williams III me l’ont encore dit ce matin : ‘C’est ce que tu dois faire’. Ça me rend la tâche bien plus facile ».

Fort heureusement pour Boston, ses petites baisses de régime n’ont jamais fait dérailler la mécanique bien huilée des Celtics depuis son arrivée. Et c’est bien ce qui reste le plus important : « Que je sois bon ou mauvais, tant qu’on gagne, je suis heureux », a-t-il conclu.