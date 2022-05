Le Heat repoussé loin du cercle et de la ligne des lancers-francs

Le compteur de points de son équipe bloqué à zéro, après trois minutes de jeu, Jimmy Butler a cherché à attaquer le cercle. Mais au moment de monter, Al Horford a tapé sur le ballon et l’a coupé dans son élan. Kyle Lowry a récupéré le cuir, pénétré à son tour au cœur de la raquette mais sa passe en sautant a été déviée par le vétéran des Celtics, puis interceptée par Derrick White. Sur la possession suivante, Jimmy Butler est parti en contre-attaque mais n’a pas pu finir en raison de ce même Al Horford, qui a remis son corps en opposition…

Cette séquence illustre bien les difficultés du Heat face à la défense adverse dans ce premier quart-temps cauchemardesque, en particulier pour marquer des points dans la raquette. Dans ce Game 4, Miami n’en a inscrit que 28 (contre 38 aux Celtics), le plus faible total pour l’une ou l’autre équipe depuis le début de cette série.

« Ils ont été meilleurs pour nous rentrer dedans et faire les bonnes rotations dans la raquette », analyse Erik Spoelstra. « Ils ont appliqué la même stratégie que dans le Game 3, mais ils étaient davantage déterminés. Ils ont fait encore plus d’efforts. Nous, on a été statique, on a pris des shoots contestés. Quand on tombe dans ce piège, face à une grosse défense, on a l’impression d’être dans des sables mouvants. »

Surtout lorsque l’adresse extérieure n’est pas là. Son équipe n’a shooté qu’à 33% de réussite dans l’ensemble, en se montrant toutefois plus à l’aise derrière l’arc avec 14/36 (39%). Mais ce pourcentage est tout de même à relativiser car les visiteurs ont vraiment fait décoller leur adresse dans le dernier quart-temps, quand le match était joué, avec 8/14 de loin pour finir dont quatre paniers primés de Duncan Robinson.

Le grand écart aux lancers

Le Heat a aussi beaucoup souffert pour s’inviter sur la ligne des lancers-francs : seulement 14 passages (8/14) contre… 38 aux Celtics (34/38). Cet écart conséquent explique en partie la tournure des événements car Boston ne s’est finalement pas montré beaucoup plus adroit aux tirs (40%). Déjà lors du match précédent, Miami avait obtenu bien moins de lancers (12/14) que ses adversaires (23/30).

Victor Oladipo, le plus productif des Floridiens cette nuit (23 points, 6 passes et 4 rebonds) suggère à ses coéquipiers d’être plus convaincants pour obtenir les coups de sifflet, et de mieux « vendre » les contacts. Et de « continuer à attaquer et à mettre la pression sur les arbitres et eux (les Celtics). J’espère qu’on pourra obtenir certains de ces coups de sifflet. »

« On doit aller davantage dans la raquette, comprendre leur organisation de jeu et s’y adapter. J’ai l’impression que le fait de les envoyer sur la ligne nous a affaibli sur le plan physique », pense Bam Adebayo. « On doit simplement être plus physiques », réclame Jimmy Butler. « Comme je l’ai dit, quand tu tires beaucoup de ‘jump shots’, ce qu’on a eu tendance à faire ce soir, c’est difficile de se rendre sur la ligne des lancers. On doit être plus percutants, aller dans la peinture, ne pas craindre le contact et jouer de l’intérieur vers l’extérieur. »