Un début de match en enfer pour le Heat

S’il fallait établir un modèle du début de match à ne pas faire, celui de Miami dans ce Game 4 à Boston serait sans doute une référence. Car dans le premier quart-temps de cette rencontre, rien n’a fonctionné pour le Heat.

Les Celtics ont imposé leur volonté en enfonçant leur défense avec 29 points. Puis, en attaque, ce fut le désert total avec seulement 11 points inscrits à 3/20 au shoot.

Les troupes d’Erik Spoelstra sont restées muettes en matière de shoot marqué pendant 8 minutes et 38 secondes ! Durant ce laps de temps, le Heat a affiché un affreux 0/14 au shoot et a perdu trois ballons. Jamais une équipe n’avait connu telle disette, au tir en playoffs, pour débuter une partie sur les 25 dernières années…

« On a tellement mal commencé ce match », ne pouvait que constater, et se lamenter, le coach du Heat en conférence de presse. « C’est en grande partie à cause de notre attaque, ça manquait de force et de volonté. On a creusé un trou et on ne pouvait pas en ressortir. »

« On a été statique, on a pris des shoots contestés. Quand on tombe dans ce piège, face à une grosse défense, on a l’impression d’être dans des sables mouvants »

Si la défense de Boston a évidemment été forte pour gêner le Heat, Bam Adebayo et sa bande ont tout de même eu des shoots ouverts en début de rencontre. Assez pour au moins en rentrer un. Mais finalement, les minutes ont défilé et les tirs finissaient toujours par frapper l’arceau.

« Ils ont été meilleurs pour nous rentrer dedans et faire les bonnes rotations dans la raquette », analyse Erik Spoelstra. « Ils ont appliqué la même stratégie que dans le Game 3, mais ils étaient davantage déterminés. Ils ont fait encore plus d’efforts. Nous, on a été statique, on a pris des shoots contestés. Quand on tombe dans ce piège, face à une grosse défense, on a l’impression d’être dans des sables mouvants. »

Pourtant, l’entraîneur double champion NBA n’a pas dégainé son premier temps-mort de la partie, pour réajuster son équipe engluée dans un début de match raté. Aurait-il dû agir plus tôt ? Mais surtout, comment expliquer un tel enfer, de près de neuf minutes, pour inscrire un simple panier ?

« C’est difficile à dire », répond Victor Oladipo, le premier joueur de Miami à marquer. « Il va falloir regarder les images. On n’a malheureusement pas bien commencé et on n’a jamais pu revenir de ça. »

Au moment où l’ancien d’Indiana tente sa chance à 3-pts (un tir qu’il va marquer), le Heat est mené 18-1. Tous les joueurs de Miami entrés dans ce premier quart-temps (sauf Duncan Robinson) vont tenter leur chance mais seuls Oladipo et Jimmy Butler vont trouver le cercle. Adebayo, lui, marquera seulement un lancer-franc.

« C’est de notre faute. On a trop insisté sur les shoots à mi-distance, moi le premier », explique Jimmy Butler face à l’absence de danger porté près du panier par le Heat. « Beaucoup de nos tirs à 3-pts tentés n’étaient pas vraiment bons non plus. Il n’y a pas grand-chose à dire de plus. On a besoin de davantage faire bouger la balle, trouver le joueur ouvert et faire avec. »