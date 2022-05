Beaucoup trop passif lors du Game 3, Jayson Tatum s’est réveillé pour ce Game 4 décisif. Pour l’ailier, auteur de 31 points (8/16), 8 rebonds et 5 passes décisives, touché au cou lors du dernier match et qui traînait visiblement un souci à l’épaule, ce n’était en effet pas l’heure de calculer dans cette finale de conférence.

« L’urgence » répondait-il au sujet du facteur majeur du rebond celte. « La priorité de ce match était d’avoir un sentiment d’urgence des deux côtés du parquet, du début à la fin. Mieux commencer que nous l’avions fait au dernier match. C’est quelque chose dont nous avons parlé et que nous avons réussi à mettre en place ce soir. »

C’est peu dire en effet, avec ce 18-1 pour débuter, le Heat ratant 15 de ses 16 premiers tirs pour se retrouver dans un trou beaucoup trop profond. Avec 12 points dans ce premier quart-temps à sens unique, Jayson Tatum a parfaitement lancé les siens, bien aidés par Derrick White qui remplaçait Marcus Smart dans le cinq majeur.

Erik Spoelstra s’attendait à la réaction du All-Star de Boston, mais il reste déçu par sa défense.

« Le plus dur, c’est qu’il a été capable de s’infiltrer dans les brèches, de prendre des angles et d’attirer les fautes. C’est la partie la plus embêtante. Il a pu se mettre dans un bon rythme simplement en mettant des points sur la ligne des lancers-francs (14/16). Ce n’était pas comme les explosions qu’il a pu avoir après certaines défaites en playoffs. C’est surtout qu’il a passé son temps sur la ligne des lancers, et qu’on a été souvent été débordé. »

Pour Jayson Tatum, il faut désormais conserver cette « urgence » pour les prochains matchs…

« Nous sommes à 2-2, donc c’est un peu comme une nouvelle série qui commence, au meilleur des trois matchs. Je pense que la nature humaine joue un rôle dans tout ça. Lorsque vous gagnez un match, vous pouvez vous détendre un peu, mais lorsque nous perdons un match, nous avons l’impression que le prochain match est une question de vie ou de mort, et nous jouons comme nous l’avons fait. Nous devons avoir cet état d’esprit pour le Game 5, à savoir que c’est un match à gagner absolument, parce que ce soir c’était essentiellement notre état d’esprit ».