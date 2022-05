Les Nets prêts à égaler les offres pour garder Nic Claxton ?

Pas encore assez d’impact pour décrocher un gros contrat, mais suffisamment de potentiel pour être courtisé. Brooklyn va étudier avec attention l’évolution du cas Nic Claxton, qui va aborder l’été comme « free agent » protégé.

À la différence de Bruce Brown, qui devrait être lui aussi sollicité à l’issue de son bail avec les Nets, Nic Claxton est « protégé », et Brooklyn pourra donc s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure afin de le conserver.

L’idée n’est clairement pas de faire monter les enchères, mais la volonté du « front office » serait bel et bien de faire le maximum pour le conserver, alors que le pivot peut viser un contrat à 11-12 millions dollars par an.

D’après un GM de la conférence Est, aucune équipe ne sera en mesure de lui proposer plus, et à ce tarif, Brooklyn fera le nécessaire pour le conserver.

« Il ne recevra pas plus qu’une offre mid-level d’une équipe comme Charlotte ou Chicago, et si c’est le cas, ils sont prêts à s’aligner. Il est à la recherche de quelque chose comme trois ans, 35 millions de dollars », a confirmé ce GM désireux de rester anonyme à Heavy. « Les Nets ne sont pas convaincus qu’il soit le grand joueur du futur, mais à ce prix, ils le garderaient en sachant qu’ils peuvent le transférer l’été prochain s’ils ont quelque chose de mieux en tête. Le problème, c’est qu’ils n’ont pas beaucoup de temps et qu’ils ne peuvent pas l’attendre trop longtemps. Mais Sean Marks croit à son développement et ils ne vont pas l’abandonner aussi vite ».