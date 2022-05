 Une LeBron 19 en plein chantier !

Non, ce coloris « Hard Hat » n’est pas un nouvel hommage aux Lakers avec sa tige entièrement jaune. Le « chapeau dur » est en fait une référence aux casques de chantier de la même couleur. Le thème est plutôt original, la paire étant assortie de finitions et de logos en noir.

On peut même apercevoir une grue au niveau du talon ! L’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour ce modèle avoisinant les 200 dollars.

(Via SneakerNews)

