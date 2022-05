Robert Williams III marche toujours sur des œufs

28 minutes dans le Game 1, 20 dans le Game 2, et puis retour à l’infirmerie. La campagne de playoffs de Robert Williams III doit être sacrément frustrante, le pivot devant composer avec des douleurs au genou, lui qui a été opéré fin mars d’une déchirure du ménisque.

C’est depuis un choc avec Giannis Antetokounmpo dans la demi-finale de conférence que l’intérieur ressent à nouveau des douleurs au niveau de son genou opéré. C’est pour cette raison qu’il a été déclaré forfait la nuit dernière, après avoir réalisé un dernier test qui s’est avéré non concluant, juste avant la rencontre.

« Il avait des douleurs et un gonflement qui sont apparus », a déclaré son coach Ime Udoka en marge du Game 3. « La contusion osseuse est sans doute le principal problème. Il l’a en quelque sorte traîné dans la série de Milwaukee, même si ça lui a aussi coûté trois matchs dans cette série ».

Un cas traité au jour le jour

Pour le stratège des Celtics, c’est le compromis inévitable entre la possibilité de jouer les playoffs d’une part pour le joueur et l’enchaînement des matchs.

Le staff médical et le pivot évaluent la situation au jour le jour, et rien n’exclut qu’il soit en tenue lors du Game 4 demain soir. En résumé, la situation est compliquée mais pas préoccupante pour le long terme pour Robert Williams III, qui aura ensuite de longs mois pour récupérer et revenir à 100% de ses moyens.

« Il en est à sept semaines après l’opération et deux semaines depuis que sa contusion à l’os est apparue, ce qui a fait ressortir la douleur. Il a évidemment dû manquer quelques matchs à cause de cela, et maintenant, avec les matchs tous les deux jours, il ne bénéficie pas du repos qu’il avait initialement obtenu avec des pauses de trois jours. Il est donc normal qu’il y ait des douleurs et des gonflements si peu de temps après l’opération, mais le fait d’avoir pris ce coup ne l’a certainement pas aidé », a poursuivi Ime Udoka.