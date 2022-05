Gary Payton II et Dillon Brooks se sont expliqués

Gary Payton II n’en veut pas à Dillon Brooks. Victime d’un vilain geste de la part de l’ailier de Memphis qui lui a valu une fracture du coude et une fin de série (saison ?) prématurée lors du Game 2 des demi-finales de conférence entre Golden State et Memphis.

L’arrière qui vivait pourtant sa meilleure saison en carrière s’en est expliqué à l’occasion d’un article sur le Players Tribune, précisant que son bourreau était venu s’excuser en personne dès la fin de la série.

« Pour votre information : il n’y a pas de mauvaises ondes entre moi et Dillon. Après la fin du sixième match, on m’a dit qu’il voulait parler à l’extérieur du vestiaire, et quand je suis arrivé, il s’est excusé. Je donne beaucoup de crédit à Dillon pour ça : pas de texte, pas de médias sociaux, rien d’indirect. Il est venu en personne, et nous avons parlé comme des adultes. Il m’a dit qu’il ne voulait pas me faire de mal. Et je le crois », a-t-il écrit.

La frustration de devoir quitter ses coéquipiers en plein milieu d’une bataille acharnée a dû être grande. Mais le fils de Gary Payton a pu faire la part des choses et assure n’avoir aucune rancœur envers Dillon Brooks.

« Même après que les radios ont montré qu’il s’agissait d’une fracture du coude, et que nous savions que j’allais être absent, je n’étais pas en colère à propos de ce qui s’est passé. J’étais ennuyé de manquer du temps, surtout en playoffs, mais je ne me souciais pas de la faute. J’ai pris des coups bien pires. Je n’étais pas en colère ou secoué à ce sujet », a-t-il poursuivi. « Donc, non, je ne suis pas en colère, même si j’ai l’impression que le monde entier a pensé que j’étais en colère. Parce qu’une fois que le match s’est terminé, mon téléphone a commencé à exploser. Tout le monde s’est renseigné pour s’assurer que je n’étais pas trop bouleversé ou trop déprimé, y compris les gens des Warriors. Ce sont tous des gens bien et ils m’ont soutenu, sans aucun doute. Beaucoup étaient furieux pour moi, et je les aime pour ça. Mais je me sentais bien ».