Gary Payton II n’en veut pas à Dillon Brooks

Un mois ou entre trois et cinq semaines dans un premier temps. Puis finalement deux semaines minimum. Le temps d’absence de Gary Payton II, après sa fracture du coude contre Memphis, a varié.

Nous sommes deux semaines après sa blessure, consécutive à la vilaine faute de Dillons Brooks, et les Warriors sont qualifiés pour la finale de conférence avec les Mavericks. Peut-on espérer revoir l’arrière dans cette série ?

« On ne l’écarte pas pour la finale de conférence, mais on ne dit pas non plus qu’il va jouer », déclare Steve Kerr à ESPN. « Il y a peu de chances, mais il reste une possibilité. »

« Je vais de mieux en mieux mais ça prend du temps », confirme le joueur. « On n’essaie pas de fixer une date sur un possible retour. On prend les choses au jour le jour. »

Une chose est sûre : il ne faudra pas compter sur lui pour les premiers matches. Seule une longue série (ou une qualification pour les Finals) pourra lui permettre de revenir cette saison.

« Il ne jouera pas le début de série, mais ce qui est positif, c’est qu’il a pu faire du travail sur les parquets », précise Kerr. « Il a pu bosser sa condition physique et ses mouvements. Si sa blessure avait concerné un pied ou un genou, il n’aurait pas pu faire tout ça. Et la rééducation aurait été plus longue. Il se maintient en forme physiquement et c’est important. »

Quid de Dillon Brooks ? Le joueur de Memphis avait regretté son geste, qui a provoqué la fracture de Payton II. L’arrière de Golden State, qui a échangé avec le joueur de Memphis depuis, est-il en colère contre lui ?

« Ça va. C’est une action de basket, je sais qu’il ne voulait pas me blesser. Pas de rancune. C’est une faute de playoffs, c’est comme ça. Ça arrive. C’est du passé, c’est derrière moi. »