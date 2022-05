Klay Thompson, bien plus qu’un shooteur

Pour certains, ce n’est qu’une coïncidence. Pour d’autres, c’est tout sauf un hasard si les Warriors ont manqué à deux reprises les playoffs, quand Klay Thompson était écarté des parquets entre le 13 juin 2019 et le 9 janvier 2022, en raison de deux blessures graves (genou puis tendon d’Achille).

Revenu à la compétition en milieu de saison, l’arrière de Golden State a soufflé le chaud et le froid ensuite, tournant certes à 20.4 points en saison régulière, mais à des pourcentages de réussite de « seulement » 43% aux tirs et 39% à 3-pts. Lui qui tournait habituellement à 46% aux tirs et 42% à 3-pts, avant ses deux grosses blessures.

Après de telles épreuves, il est donc assez impressionnant de constater que Klay Thompson a su retrouver un niveau de jeu aussi solide, au sein d’une équipe qui lutte encore (et toujours) pour le titre. Et, même si certains peuvent critiquer ses performances en dents de scie, Draymond Green souhaite surtout que l’on prenne conscience de tout le chemin parcouru par son coéquipier…

« Ce qu’il a parcouru du 9 janvier à aujourd’hui est incroyable », estime-t-il à ce sujet. « C’est incroyable qu’il soit capable d’évoluer à un tel niveau après tout ce qu’il a traversé. J’ai lu et entendu que Klay [Thompson] jouait mal, alors que je sortais des matchs en me disant : ‘Il joue vraiment bien’. Et ça démontre à quel point les gens jugent seulement au fait que vous mettiez ou non vos shoots. Parce que la façon dont il joue et l’influence qu’il a dans les victoires restent les mêmes qu’avant. »

Toujours un élément-clé des Warriors

Pas toujours régulier avec les Warriors, Klay Thompson affiche pourtant 19.9 points de moyenne en playoffs, à des pourcentages de réussite en hausse par rapport à la saison régulière : 46% aux tirs et 40% à 3-pts. Mais sa tendance à s’effacer et parfois même à disparaître complètement peut poser problème, par moments.

Notamment quand il termine des mi-temps sans le moindre point et sans le moindre panier, comme lors du Game 1 contre Dallas, dans cette finale de la conférence Ouest.

« Je ne me sens jamais bien quand je rentre chez moi après avoir être inefficace au shoot », explique le principal intéressé. « Donc j’étais content de ma prestation au shoot [dans le Game 1]. Je n’ai pas mis de panier en première mi-temps, mais ça ne me découragera jamais, je continuerai de tirer. »

D’autant que, même s’il n’apporte pas comme d’habitude en attaque, Klay Thompson reste très important en défense pour Golden State, avec son profil de « two-way player ».

« Défendre sur le meilleur joueur adverse tous les soirs, pendant 40 minutes, en plus de devoir inscrire des paniers en attaque, ce n’est évidemment pas simple, mais c’est quelque chose que j’adore faire », raconte celui qui s’efforce toutefois de retrouver son niveau défensif d’antan. « Les meilleurs arrières de l’histoire pesaient des deux côtés du terrain, aussi bien [Michael Jordan] que Kobe [Bryant] ou [Dwyane Wade], des joueurs que j’idolâtrais quand j’étais gamin. Et j’ai simplement essayé de suivre le même modèle. »

Mettre davantage de respect sur son nom

Et Draymond Green, plutôt bien placé quand il s’agit de parler de défense, apprécie d’ailleurs toujours autant le travail de Klay Thompson de ce côté du parquet. Lui qui fait partie de ceux chargés de ralentir Luka Doncic, dans cette finale de conférence.

« Quand il défend sur les joueurs sur lesquels il est censé défendre, il défend bien », livre le Défenseur de l’année 2017. « Il défend bien, il est bon au rebond, il bloque bien le rebond. En fait, il fait toutes ces petites choses que ceux qui ne regardent pas le basket ne peuvent pas voir. »

Ainsi, en plus de rappeler que Klay Thompson n’avait plus rien à prouver dans cette ligue après tant de records et de succès, Draymond Green aimerait maintenant que les efforts et performances de l’arrière All-Star soient davantage appréciés à leur juste valeur.

« Il faut donner à cet homme le crédit qu’il mérite pour tout ce qu’il fait sur le terrain. Il joue à un niveau incroyable », appuie justement l’intérieur des Warriors.

Pour autant, malgré toute l’admiration qu’il lui porte, Draymond Green adorerait que Klay Thompson arrête de se compliquer la vie au shoot.

« Mais c’est Klay Thompson. Il continuera de prendre des tirs difficiles et de réussir des tirs difficiles. Il faut vivre avec ça », conclut-il ainsi, non sans une pointe d’impuissance.