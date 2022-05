Mitch Kupchak avait peur de voir les Hornets stagner avec James Borrego

En marge de sa prolongation au poste de GM, Mitch Kupchak est aussi revenu sur la décision de licencier James Borrego, alors que les Hornets avaient remporté 43 matches cette saison (leur meilleur bilan depuis 2016) et que le coach avait été prolongé l’été passé.

Sauf que, deux années de suite, l’équipe avait craqué au pire moment, dans le « play-in ». Ce qui a persuadé le GM de changer de voix pour les joueurs, malgré les qualités de James Borrego, afin d’éviter de les voir stagner et de se retrouver coincé à terme dans le ventre mou de la conférence Est.

« C’est une sensation qu’un GM a », explique-t-il. « Cette décision fut particulièrement difficile à prendre. Même si j’ai déjà viré des coaches par le passé, c’est sans doute la conversation la plus difficile que j’aie eue. On a besoin d’une nouvelle voix, de quelqu’un pour franchir un palier. Cette équipe, sous Borrego, a progressé chaque année. Je ne veux pas arriver à un point où on reste bloqué au même niveau pendant trop longtemps, sans s’améliorer. On ne voulait pas se retrouver dans une situation où on prend une décision un an trop tard. »

Depuis 2019, les Hornets ont remporté dix victoires de plus chaque saison. Il reste maintenant à convertir ces progrès en qualification pour le premier tour des playoffs. Sans brûler les étapes pour autant.

« On doit faire attention à ne pas se prendre pour meilleur qu’on ne l’est véritablement », affirme l’ancien dirigeant des Lakers. « On n’est pas une équipe capable d’aller en Finals. Même si Atlanta a fait une finale de conférence la saison passée, je ne sais pas si c’est réaliste. Il faut donc avancer en restant réaliste. »

Quel serait donc un objectif « réaliste » pour Charlotte, qui attend toujours de connaître l’identité du prochain coach, pour l’exercice 2022/23 ? « Faire les playoffs et passer le premier tour », répond Mitch Kupchak.