Jason Kidd fait lui aussi partie des « stars » de ces finales de conférence en permettant depuis le banc à ses Mavs de réaliser leur meilleur parcours depuis le titre de 2011. Sa présence n’a pas échappé à Nike qui a ressorti des cartons la « Zoom Flight 95 », notamment été popularisé par Jason Kidd lors de son premier passage à Dallas en tant que joueur (1994-1997).

Après avoir dévoilé un premier coloris noir et blanc en 2022, la marque à la virgule revient cette fois avec un modèle assorti de bleu et vert, les couleurs principales des Mavericks à cette époque. Les contours des parties noires de l’empeigne apparaissent ainsi en bleu, tout comme l’intérieur du col. Le « Swoosh » bleu à l’avant de la chaussure ressort pour sa part avec un contour vert, couleur que l’on retrouve également à l’intérieur de la languette.

Plus d’infos dans les semaines à venir pour la date de sortie de cette nouvelle Nike « Zoom Flight 95 », attendue autour des 160 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la chaussure performance basketball de la collection Jordan Zion x Naruto. Deux des héros d’enfance de Zion : Michael Jordan et Naruto, tout deux ont été capable de collaborer et donner vie à sa vision. Livraison et retour offert.