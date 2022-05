Deux joueurs de l’Overtime Elite invités au Draft Combine

C’est un petit événement au niveau du processus de Draft. Le Draft Combine est un passage obligé dans les semaines qui précédent le grand soir, même si parfois, certains joueurs, annoncés très haut, n’hésitent pas à le zapper.

Et cette année, en plus des habituels universitaires ou des joueurs non-américains, on retrouve à Chicago deux joueurs de l’Overtime Elite. Il s’agit de ce programme construit avec des lycéens (26 au total) en quête de préparation pour leur future carrière professionnelle et d’une rémunération.

Dominick Barlow et Jean Montero ont ainsi été invités à Chicago. Ils pourront par conséquent se montrer et surtout faire monter leur cote, puisqu’ils sont pour l’instant seulement annoncés au second tour.

« Je suis conscient que, en allant au Draft Combine, je vais rencontrer des joueurs plus âgés que moi, plus développés physiquement que je ne le suis, car je suis jeune », confesse Dominick Barlow (18 ans) à l’AP. « Mais je pense qu’on est parmi les jeunes les plus talentueux dans le monde. »

S’il n’est pas drafté en juin prochain, Dominick Barlow pourra toujours retourner dans l’Overtime Elite la saison prochaine, pour y prendre du galon et également gagner en réputation. Car contrairement à la NCAA, à la G-League ou aux compétitions européennes, ces jeunes talents ne sont pas aussi médiatisés que les autres.

« On n’a pas l’histoire de certaines universités prestigieuses, donc il faut accepter cette différence », concède Brandon Williams, le patron des opérations basket de ce programme. « C’est ce qu’a fait ce groupe révolutionnaire. Ils veulent jouer, c’est tout, et veulent affronter les meilleurs. »