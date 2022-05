Victor Wembanyama encore meilleur espoir du championnat de France

Il a changé de maillot, mais Victor Wembanyama est bien, pour la deuxième année de suite, le meilleur jeune du championnat de France. Le grand espoir du basket tricolore est passé de Nanterre à Villeurbanne lors de la dernière intersaison mais sa progression se poursuit, avec 9 points, 5 rebonds et 2 contres de moyenne cette année.

« Merci pour ce trophée, je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui a été fait pour moi l’année passée notamment. Merci à toute mon équipe, mes coéquipiers et mes coachs, aux dirigeants et à Tony [Parker] notamment », a déclaré Victor Wembanyama au moment de recevoir son trophée sur le plateau de Bein Sports. « J’ai été très bien accueilli et je suis très heureux de recevoir ce deuxième trophée [de meilleur jeune], il y en a un troisième à aller chercher l’année prochaine. Et puis, la saison n’est pas finie, on a un objectif collectif encore plus grand à aller chercher et c’est le titre de champion de France. »

Avec la tête solidement vissée sur des épaules qui prennent de plus en plus d’épaisseur, Victor Wembanyama a goûté cette saison aux joutes de l’Euroleague, où il s’en est plutôt bien sorti globalement, réussissant notamment quelques belles performances en fin de saison après s’être débarrassé de plusieurs pépins physiques.

Ses premiers playoffs à venir

Face à Kaunas par exemple, il a fini à 14 points, 5 rebonds et 5 contres avant de remettre le couvert face à Milan avec 18 points et 6 rebonds.

« C’est une saison où je n’ai pas pu jouer beaucoup de matches d’affilée mais quand j’ai joué, c’était satisfaisant. J’ai construit des choses, notamment pour l’année prochaine, c’était une saison intéressante », a-t-il ajouté dans L’Equipe. « Je pense que j’ai confirmé que je pouvais dominer en Euroligue et en Betclic Élite. Avec l’Euroleague, j’ai vu une exigence que je n’avais pas connue avant avec un rythme soutenu et plus de matches. C’était mentalement fatigant. »

Malheureusement éliminée aux portes des playoffs sur la scène européenne, et au stade des quarts de finale en Coupe de France, l’Asvel a encore un dernier objectif en ligne de mire. En terminant à la première place du championnat en saison régulière, Villeurbanne part avec l’étiquette d’un favori en playoffs.

« On a eu des hauts et des bas mais on a réussi à se stabiliser en termes de résultats. Je crois qu’on en est à 11 ou 12 victoires d’affilée maintenant. On finit premier et on aura donc l’avantage du terrain. Au final, on n’a pas encore fait le plus dur mais les playoffs vont être excitants à jouer, surtout je n’en ai jamais vécus. »

Déjà annoncé comme le possible n°1 de la Draft NBA en 2023, Victor Wembanyama a encore du temps devant lui. L’an prochain, il pourra à nouveau engranger de l’expérience et s’aguerrir encore davantage avec une nouvelle campagne européenne et hexagonale. Et pourquoi pas quelques capes sous le maillot de l’équipe nationale d’ici là…

https://twitter.com/NBAextra/status/1526980272704593920