Bob Myers savoure l’ascension de Jordan Poole

Jordan Poole fait partie des joueurs qui ont le plus progressé cette saison et sa campagne de playoffs lui a permis de confirmer tout son potentiel. Le parcours du joueur de 22 ans vient également rappeler qu’il existe une multitude de chemins pour atteindre le statut de joueur « majeur » en NBA.

Son destin l’a ainsi fait passer par la fin du premier tour de la Draft (28e choix) en 2019, de brefs passages en G-League, une éclosion la saison dernière dans un contexte compliqué pour sa franchise pour finalement confirmer durant cet exercice 2021/22 que Golden State tenait bien là une pépite.

Le révélateur des playoffs

Premier maillon de la chaîne à avoir cru en lui, Bob Myers s’est exprimé sur cette ascension continue, le joueur ayant passé le révélateur des playoffs sur les deux premiers tours de la campagne actuelle.

« Nous avons vu son potentiel. Mais lorsque nous draftons des joueurs en fin de premier tour, c’est difficile de savoir où ils vont aller. Nous pensions que c’était possible, mais nous ne savions pas qu’il l’atteindrait. Mais c’est tout à son honneur et à celui du staff qui a pris le temps de perfectionner son art. Je suis heureux pour lui qu’il se présente sur une grande scène, qu’il montre ses qualités et qu’il s’adapte aux gars qui le dirigent », a-t-il déclaré.

Bob Myers a également tenu à rappeler l’importance qu’il a eue dans cette saison au cours de laquelle il a été le parfait joker jusqu’au retour de Klay Thompson.

« Il a été génial, et je ne sais pas si nous serions là où nous sommes sans lui. Il sera intéressant de voir où tout ça va nous mener. C’est une super expérience, mais il n’a jamais participé aux playoffs avant cette année. C’est ce que l’on attend d’un jeune joueur : qu’il goûte aux playoffs et qu’il s’en imprègne. Beaucoup de joueurs font une longue carrière et ne vont pas aussi loin. Pour lui, être si jeune et avoir cette opportunité, c’est vraiment très précieux ».

Au regard de son talent et ses qualités de shooteur, la question est désormais de savoir jusqu’au Jordan Poole peut aller. Pour Bob Myers, son arrière a déjà montré beaucoup de qualités. À 22 ans, il a emmagasiné beaucoup d’expérience, en côtoyant les stars de son équipe mais aussi à travers ce parcours en playoffs depuis un mois.

« Les playoffs sont le moment le plus instructif de l’année. Vous ne pouvez pas vous cacher pendant les playoffs. C’est tout simplement trop compétitif, trop physique et de trop haut niveau. En tant que dirigeant, c’est le meilleur moment pour évaluer votre équipe en supposant que vous êtes en bonne santé. Si vous ne parvenez pas à atteindre les playoffs, c’est difficile de tirer quelque enseignement que ce soit. Mais si vous y arrivez, c’est fantastique car vous pouvez voir ce qui se passe. Avec Jordan, c’est une autre chance de le voir grandir. Il a répondu à l’appel : il a été titulaire, remplaçant, a joué beaucoup, peu. Il faut lui reconnaître le mérite d’être toujours prêt ».

Un joueur d’avenir qui répond déjà présent

Avec Jonathan Kuminga et James Wiseman lorsqu’il reviendra de blessure, Golden State s’est doté d’un joli trio de joueurs d’avenir. En attendant qu’ils développent leur talent, leur association avec les vétérans de l’équipe a été une autre grande réussite des Warriors cette saison.

« Le staff a fait un très bon travail. Nous pensons que c’est bien d’avoir un mélange de vétérans et de jeunes. Avec la rigueur d’une saison, il est logique d’avoir des jambes fraîches et jeunes. Vous pouvez gagner avec des équipes jeunes. On peut gagner avec des équipes plus âgées. L’expérience compte, mais le staff a trouvé les moyens de développer les jeunes. Steve a fait jouer Kuminga et Poole dans certains matchs », a-t-il poursuivi. « Le défi pour nous était moins d’intégrer les jeunes que de faire jouer notre noyau dur ensemble. Ça a été dur de ne pas voir Klay (Thompson), Stephen (Curry) et Draymond (Green) jouer pendant toute la saison. Ce n’était pas l’idéal. La difficulté était moins de développer les jeunes que de savoir quel genre d’équipe nous allions avoir, parce que nous n’avons pas été en bonne santé toute l’année pour le voir. Nous avons essayé de gérer ça à la volée. Dieu merci, chacun a retrouvé son rythme assez rapidement. C’était la partie la plus difficile ».

Si le trio Curry-Thompson-Green a en effet très vite retrouvé ses automatismes, Jordan Poole a lui aussi répondu présent, livrant à chaque fois son meilleur match de la série face aux Nuggets (30 points à 5/7 à 3-points) et aux Grizzlies (31 points, 8 rebonds, 9 passes décisives) dans le Game 1. Qu’en sera-t-il ce soir face aux Mavericks ?