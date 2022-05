Pour Kyrie Irving, son immaturité a coûté plusieurs titres aux Cavs

C’est peu de dire que l’intersaison 2017 fut un tournant dans la carrière de Kyrie Irving. En 2014, le retour de LeBron James à Cleveland a permis au jeune meneur de jeu de grandir, de participer aux playoffs, aux Finals et même de gagner un titre en 2016.

En 2017, après trois Finals de suite, Kyrie Irving décide finalement de forcer son départ de Cleveland. Il rejoint Boston dans un transfert et depuis, sa carrière n’a plus connu autant de succès. De nombreuses blessures et ses choix personnels ont plombé ses dernières saisons (seulement 21 matches de playoffs depuis cinq ans).

Aurait-il pris la mauvaise décision en quittant l’Ohio, à seulement 24 ans ?

« Si j’avais été aussi mature que je le suis maintenant, quand je regarde en arrière, on aurait clairement gagné plus de titres », annonce-t-il au New York Post. « Car il y aurait eu une meilleure compréhension de ce que je traverse. Je ne savais pas comment partager mes émotions. Je ne savais pas faire, donc au lieu de partager, je me suis isolé moi-même. Je me suis plongé dans le basket, j’ai fait une de mes meilleures saisons, mais je n’étais pas connecté avec tout le monde comme lors du titre. 2017, c’était différent. »

Après le sacre de 2016, les Cavaliers s’étaient inclinés contre les Warriors en Finals 2017. Les Californiens, renforcés par l’arrivée de Kevin Durant lors de l’été 2016, avaient été trop forts (4-1).

« Lui et moi ensemble à Cleveland, à mettre une équipe en place chaque saison, ça aurait valu le coup, c’est clair »

En évoquant ses problèmes de communication avec ses coéquipiers, le meneur de jeu de Brooklyn fait aussi référence, évidemment, au plus illustre du groupe : LeBron James.

« On ne se parlait pas durant cette période », concède d’ailleurs Kyrie Irving. « Quand je prends du recul sur ce que je vivais à l’époque, j’aurais aimé le faire. Car ça m’aurait permis de comprendre à quoi allait ressembler l’avenir pour nous deux et on sait à quel point on était puissant ensemble. Lui et moi ensemble à Cleveland, à mettre une équipe en place chaque saison, ça aurait valu le coup, c’est clair. »

Kyrie Irving voulait parler avec LeBron James de son envie de transfert, mais l’information est sortie dans la presse avant la discussion entre les deux hommes. Pour noircir encore plus le tableau à ce moment-là, le meneur de jeu était à l’autre bout de la planète, en Chine.

« Je n’étais même pas sur le sol américain, je ne pouvais même pas me défendre », se souvient-il. « Et je ne savais pas comment gérer tout ça, avec les médias qui me courraient après. J’ai mis six ans à en parler ouvertement, car je suis en accord avec ma décision. Avant ça, je me demandais encore si c’était la bonne chose à faire, car j’avais quitté un des meilleurs joueurs du monde. C’est là que la santé mentale entre en ligne de compte, car on commence à croire ce que les autres disent. On essaie d’être parfait pour les autres, alors qu’eux s’en fichent de vous. »