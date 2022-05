Erik Spoelstra s’attend à une série « à l’ancienne »

Si on regarde le classement des défenses les plus efficaces de la saison régulière, celles qui encaissaient le moins de points sur 100 possessions, Boston a terminé à la première place et Miami à la quatrième.

Si on ajoute que le Heat n’a encaissé que 97 points par rencontre depuis le début des playoffs et que les Celtics viennent de tenir les Bucks à la même moyenne en demi-finale de conférence, on a une orientation assez claire du profil de la série qui se dessine.

« Pat Riley va sans doute beaucoup aimer », annonce déjà Erik Spoelstra pour ESPN. « Ce sera comme une série à l’ancienne. Si les deux équipes sont au meilleur de leur forme, aucune des deux formations ne va marquer 130 points. Les deux équipes possèdent de solides défenses avant tout, qui font les efforts et sont disciplinées. »

Si le patron de la franchise floridienne va apprécier ce spectacle, est-ce à dire que la série va se transformer en bataille de tranchées, avec des coups et peut-être du sang, comme dans certains duels des années 1990 ?

« Que je dis « à l’ancienne », je dois clarifier. Ce ne sera pas du football américain non plus », précise le coach. « On ne va pas avoir besoin d’être arbitré différemment. Je parle simplement de deux grosses défenses, qui vont prendre le dessus. Donc on ne verra pas des matches à 150 points. »

On ne verra donc pas un coach accroché à la jambe de son joueur… comme lorsque Jeff Van Gundy, alors entraîneur des Knicks, avait tenté de retenir Alonzo Mourning, pivot du Heat. C’était en 1998. Sur le banc de Miami ? Pat Riley.