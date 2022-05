Pourquoi les Celtics portent-ils le n°24 sur leurs maillots ?

Les fans des Celtics l’ont sûrement remarqué depuis un petit moment. En haut des maillots de leur équipe, on distingue un petit bandeau noir avec le numéro 24. Il ne s’agit pas d’un hommage à Kobe Bryant mais à une autre légende qui portait aussi ce numéro : Sam Jones. Celui-ci est décédé en décembre dernier, à l’âge de 88 ans.

On rappelle que dans l’histoire de la NBA, seul Bill Russell a raflé plus de titres majeurs que lui en tant que joueur, avec 11 bagues. Mais Sam Jones a aussi été un des éléments déterminants dans les huit titres consécutifs de la franchise du Massachusetts, entre 1959 et 1966.

Ce Hall of Famer, nommé parmi les 50 meilleurs joueurs du premier cinquantenaire de la NBA, cinq fois All-Star et dont les deux numéros à la fac de North Carolina Central (#41) et à Boston (#24) ont été retirés, a terminé sa carrière par deux nouveaux sacres face aux Lakers, en 1968 et 1969. Il était surnommé « The Shooter » pour sa mécanique impeccable et un goût prononcé pour les paniers « clutch ».

« Sam est le joueur de basket le plus doué que je n’ai jamais vu. On a remporté huit titres de suite, et à six reprises, il lui a été demandé de prendre le tir qui décidait du sort de la saison. S’il ratait, on était mort. Il n’a jamais hésité à prendre le tir. Et il n’a jamais manqué », avait salué Bill Russell lors de sa disparition.