Erik Spoelstra aimerait que PJ Tucker soit un modèle pour les générations futures

Champion NBA en 2021 avec les Bucks, PJ Tucker a « exporté ses talents en Floride du sud » l’été dernier, et il est devenu un joueur indispensable au Heat par son sens du sacrifice, son opportunisme en attaque et bien sûr ses qualités défensives. Il y a quelques jours, Joel Embiid expliquait ainsi que Philly avait besoin de recruter un joueur comme Tucker, et pour Erik Spoelstra, la NBA devrait davantage mettre en avant les qualités de Tucker.

Il propose ainsi que la ligue profite du traditionnel rassemblement Rookie Transition Program pour montrer aux débutants qu’on peut briller en NBA sans être un grand attaquant, ni le plus doué techniquement ou athlétiquement.

« Je l’ai déjà dit, je pense qu’il devrait y avoir une vidéo des actions décisives de P.J. Tucker et ça devrait être montré lors du stage des rookies chaque année » soutient le coach de Miami. « Vous avez tous ces jeunes joueurs qui arrivent adolescents et ils ont un objectif. On leur dit ce que c’est que d’être en NBA et il s’agit généralement de chiffres et des sponsors, ou de combien de points on peut marquer ou de combien de tirs on peut prendre. »

« Je fais les actions qui permettent de gagner, je sacrifie mon corps »

Pour Spoelstra, plutôt que de parler de stats et d’équipementiers, la NBA ferait mieux de mettre en avant le goût de la gagne et du sacrifice.

« Le message passé ne concerne pas vraiment la victoire et ce qu’elle implique. C’est épuisant de faire tout ce qui ne se voit pas dans les stats, et de l’accepter. Tuck, c’est tout ça. Il nous correspond. Nous aimons ce qu’il fait. Nous le respectons et nous pensons que cela se traduit directement par la victoire et c’est ce qui compte le plus. »

Peut-être que la NBA devrait ajouter des déclarations de Tucker, comme lorsqu’il avait été décisif en saison régulière lors d’une victoire face aux Nets.

« Si je ne marque pas, je m’en fiche. J’adore trouver des tirs pour mes gars : Duncan, Gabe Vincent, Max Strus, et tous les autres. Je suis comme ça. Je fais les actions qui permettent de gagner, je sacrifie mon corps, je donne tout pour gagner. Je veux que mes coéquipiers sachent que, peu importe ce qui arrive, je suis là. »