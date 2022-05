Mike Brown rend hommage à Andrew Wiggins

A -1 au score, Memphis y croyait encore dur comme fer au début du quatrième quart-temps du Game 6. Pour tenir la baraque, Golden State s’en est alors remis à deux reprises à … Andrew Wiggins.

Au milieu des snipers d’élite comme Stephen Curry, Klay Thompson (et Jordan Poole), Andrew Wiggins a rappelé qu’il pouvait lui aussi être un sacré scoreur. L’ailier a donc maintenu le cap en alignant d’abord un « catch-and-shoot » à 3-points puis un « step-back » en tête de raquette. Puis lorsque les Grizzlies ont repris les devants, à 6 minutes de la fin (87-89), il s’est encore illustré avec un panier derrière l’arc suivi d’un dunk tout cuit en contre-attaque (92-89).

L’homme à tout faire

A l’arrivée Andrew Wiggins a encore rendu une copie complète, dans laquelle se reflète également son engagement en défense (18 points, 11 rebonds, 3 contres, 1 interception). De quoi s’attirer les louanges de son coach par intérim, Mike Brown, qui avait senti sa détermination dès le matin du match.

« Il était tout simplement à fond dès le début du match. Ce matin, pendant la séance d’entraînement, je savais qu’il ferait un grand match parce que nous avons changé notre couverture du « pick-and-roll », et quand nous avons fait le changement, Wiggs a demandé : « Vous voulez que je prenne Tyus Jones tout terrain ? ». J’ai dit : »Wiggs, tu veux faire ça pendant 48 minutes ? » Il a dit, « Je suis prêt. Je vais le faire pendant 48 minutes. Tu n’as qu’à me le dire ». Quand un gars comme ça vient vous voir et vous dit ça, vous savez qu’il est prêt pour relever le défi », a-t-il déclaré.

Avec ses 15 points et 7 rebonds en moyenne, un effort intense en défense et ce sens du sacrifice, l’ancien joueur des Wolves a encore été un maillon fort de l’équipe de Golden State dans cette série. Andrew Wiggins n’a pourtant pas été épargné depuis son arrivée dans la Baie. Son apport mériterait d’être davantage mis en avant selon coach Brown.

« J’ai vu une résilience que la plupart des gens ne pensaient pas qu’il avait, surtout quand il était à Minnesota. Il a élevé son niveau d’un cran. Il s’est retrouvé à défendre tout terrain. Il switchait et maintenait les grands loin de la raquette. Il s’est juste défoncé pour nous, comme il l’a fait pour nous lors de la fin du Game 4. Il a su se montrer dans les moments importants, et j’espère qu’il aura la reconnaissance qu’il mérite car il a été énorme pour nous dans cette série ».