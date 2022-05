Memphis prend rendez-vous pour l’avenir

Si les Grizzlies avaient remporté cette série, on aurait sans doute parlé de passation de pouvoir ou de génération. Mais les Warriors ont imposé leur expérience, en profitant aussi de l’absence de Ja Morant, pour retrouver la finale de conférence, trois ans après leur dernière participation.

Memphis n’a clairement pas à rougir de sa prestation dans cette demi-finale de conférence. Surtout, les joueurs du Tennessee sont conscients que le temps joue pour eux.

« On est jeune et ils vieillissent », lâche Dillon Brooks pour ESPN. « Ils savent qu’on va venir les chercher chaque saison. Jouer contre deux des meilleurs shooteurs de l’histoire, c’était un excellent apprentissage. C’était très agréable et important pour nous. On sera prêt pour le refaire. »

« Morant n’a aucune limite et il va être dans les parages pendant un bon moment, à se battre pour la suprématie de la conférence Ouest »

Avec cette fois-ci leur meneur All-Star en pleine forme évidemment, qui fut absent pendant la seconde partie de la série (les trois derniers matches), à cause d’une contusion osseuse.

« À 100 % », répond Dillon Brooks encore, quand on l’interroge sur l’absence du joueur, sacré meilleure progression de la saison, qui aurait bouleversé le cours des événements. « Ja est un des meilleurs meneurs de la ligue. Donc c’est évident que les choses changent. Mais on a fait avec ce qu’on avait. »

Quelques heures après cette élimination, la star de Memphis a tweeté qu’il était « impatient de vivre plus de batailles » avec Stephen Curry, son « adversaire préféré ».

fav matchup. 💪🏽 looking forward to more battles 30.. https://t.co/qsBkINpjBD — Ja Morant (@JaMorant) May 14, 2022

Le MVP 2015 et 2016 avait, lui aussi, beaucoup d’éloges à dire en évoquant son adversaire. Et les deux hommes pourraient nous offrir une belle rivalité dans les années à venir.

« J’ai énormément de respect pour chacun des joueurs de cette équipe », livre Stephen Curry. « Ils ont réalisé une incroyable saison. Ils nous ont rendus meilleurs et je suis sûr qu’on a fait pareil. Morant n’a aucune limite et il va être dans les parages pendant un bon moment, à se battre pour la suprématie de la conférence Ouest. On va profiter et continuer d’avancer, mais on sait qu’ils seront là pendant un moment. Morant est un problème et c’est clairement un affrontement plaisant et de haut niveau. J’ai adoré. »