Draymond Green a le permis de shooter

Si un Draymond Green agressif est toujours un plus pour Golden State, la formation de Steve Kerr est tellement puissante offensivement qu’elle peut régulièrement se passer des points de son intérieur.

Sauf que contre Memphis, Draymond Green est véritablement trop discret avec seulement 17 shoots tentés après cinq matches. Cela fait 3.4 tirs de moyenne et c’est sa plus faible en carrière sur les 25 séries qu’il a disputées. Pourtant, le défenseur de l’année 2017 a des tirs ouverts…

« Dès qu’on va dans la raquette, Jaren Jackson Jr. revient dedans et Steven Adams y est déjà, donc Draymond est libre », analyse Mike Brown pour NBC Sports. « Ils prennent de la place donc c’est difficile pour nous de ressortir la balle. Ils sont très bons pour contester les shoots aussi. On ne peut pas pénétrer comme on le veut et il faut faire des passes simples. »

Draymond Green refuse des positions ouvertes et préfère donc faire circuler le ballon. Sauf que la défense des troupes de Memphis est bonne pour gêner les transmissions et l’ailier fort perd 4 ballons par match. C’est beaucoup et comme il ne délivre que 5.4 passes de moyenne, son ratio est clairement insuffisant.

Peu de tirs tentés pour énormément de refusés, et des passes souvent ratées : il faut que le triple champion change de tactique pour bousculer la défense.

« Draymond doit continuer d’être agressif », poursuit celui qui remplace Steve Kerr sur le banc. « Si Adams n’est pas sur lui, alors il doit shooter. Il a mis des shoots importants pour nous dans le passé. Ensuite, il doit continuer de faire circuler la balle. »

Son 29% de réussite à 3-pts depuis le début des playoffs ne va certes pas encourager Draymond Green à allumer de loin, mais les Warriors ont besoin qu’il soit plus menaçant, pour faire sortir les intérieurs de la raquette.