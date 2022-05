Amar’e Stoudemire compare ses Suns à l’équipe actuelle

Comme en 2004/05, les Suns ont terminé cette année à la première place de la conférence Ouest. Cette saison, ils ont même battu le record de victoires en saison régulière (64, contre 62 en 2004/05). Comme en 2004/05, le coach de Phoenix a remporté le titre de coach de l’année puisque Monty Williams a succédé à Mike D’Antoni dans l’histoire de la franchise.

Sur le terrain aussi, les deux équipes présentent quelques similitudes, dont un axe 1-5 dominant (Steve Nash et Amar’e Stoudemire à l’époque, Chris Paul et Deandre Ayton aujourd’hui), un scoreur référencé (Joe Johnson, Devin Booker) et des ailiers complémentaires (Quentin Richardson et Shawn Marion, la paire Bridges-Crowder).

Pour désigner la meilleure de ces deux équipes, c’est sans doute le parcours en playoffs qui servira de juge final. En 2004/05, les Suns avaient échoué en finale de conférence face aux Spurs (4-1). Et cette année ?

La différence entre les deux équipes, c’est lui !

Interrogé sur le sujet, Amar’e Stoudemire a déjà tranché. Forcément, son cœur balance en faveur de son équipe, celle de 2004/05, à l’époque où il était considéré comme une future superstar en puissance, celui qui terrorisait toute la ligue. La différence entre les deux équipes, c’est peut-être bien à son poste qu’elle se situe.

« C’est une opposition compliquée. C’est difficile. Je pense qu’on gagnerait. Je pense que CP et Steve (Nash) se neutraliseraient l’un l’autre. C’est comme jouer aux échecs, les deux gars s’éliminent l’un l’autre. Joe Johnson et Devin Booker feraient aussi un peu la même chose. Je pense que l’avantage que nous aurions se situe au poste de pivot. Je ne pense pas qu’ils aient une chance avec le Stoudemire de l’époque. Je ne pense pas qu’Ayton serait capable de gérer le cinq de cette équipe dans cette série », a-t-il déclaré avec le sourire.

Amar’e Stoudemire était effectivement le meilleur marqueur des Suns, tournant à près de 30 points en moyenne lors de cette épopée en playoffs (29.9 points, à 53.9% d’adresse au tir), bien loin des 18.8 points en moyenne inscrits par Deandre Ayton jusqu’à présent sur cette postseason. Même aux rebonds et aux contres, le Stoud’ est devant le Bahaméen (10.7 rebonds et 2 contres d’un côté, 8.9 et 0.9 de l’autre).

Avant de voir la finale de conférence pour espérer faire au moins aussi bien que les Suns de 2005, et potentiellement retrouver les Finals, la bande de Chris Paul va déjà devoir passer par un Game 7 à domicile, ce dimanche.